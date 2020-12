Cat castiga, de fapt, lunar un parlamentar. Toate beneficiile financiare acordate de stat senatorilor si deputatilor

Un parlamentar primeste o indemnizatie lunara bruta de 18.720 de lei. Astfel, pentru cei 329 de deputati, statul aloca aproape 6.200.000 de lei.Un parlamentar mai primeste, de asemenea, daca este din provincie, suma de 4.600 de lei pentru cazare in Bucuresti.Un senator primeste net suma de minim 10.951 lei, in functie de pozitia ocupata in comisii.Asta inseamna ca pentru ce 136 de senatori, statul acorda aproape 1.500.000 de lei.In functie de postul detinut, salariul unui deputat poate sa varieze in felul urmator: presedintele Camerei Deputatilor incaseaza 23.920 de lei brut, vicepresedintii Camerei Deputatilor 22.256 de lei, secretarii si chestorii Camerei Deputatilor 21.840 de lei, liderii grupurilor parlamentare Camerei Deputatilor 20.800 de lei, presedintii comisiilor permanente Camerei Deputatilor 20.176 de lei, vicepresedintii comisiilor permanente Camerei Deputatilor 19.552 de lei, secretarii comisiilor permanente Camerei Deputatilor 19.136 de lei.Un parlamentar mai primeste o suma forfetara pentru cabinetele parlamentare si activitatea parlamentara din circumscriptiile electorale care inseamna 25.000 de lei, dintre care jumatate sunt decontabili, jumatate sunt luati pe declaratie pe proprie raspundere. La aceasta suma mai sunt adaugati 1.400 de lei, transport in circumscriptia electorala si o diurna in jurul a 200 de lei.Parlamentarii mai primesc telefon, tableta, transport gratuit cu trenul - CFR, indiferent unde, atat la clasa 1, cat si la vagon de dormit, cat si o calatorie dus intors catre circumscriptia electorala cu avionul.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare