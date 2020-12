Cat va mai dura pana la investirea noului guvern. Data la care membrii cabinetului pot fi autorizati constitutional

"Aceste discutii vor dura. Oricum inainte de 21 decembrie nu se poate constitutional investi noul guvern. E normal sa dureze pentru ca altfel ar fi doar o impartire de functii cum am mai vazut in coalitii disfunctionale. Modelul german este cel al discutiei detaliate pe CE va face guvernul nou ales. Haideti sa asezam si in Romania lucrurile pe baze solide. Inaintea titlurilor cu Cutarica, noul ministru. Si partidul X a obtinut ministerul Y", a scris Catalin Drula pe Facebook.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan , a declarat marti, 8 decembrie, ca desi pana la data de 21 decembrie nu va fi un alt, am putea sa avem "chiar inainte de Craciun un nou guvern".In ceea ce priveste negocierile pentru formarea unei noi aliante, acestea vor incepe de saptamana viitoare, cand USR-PLUS este invitat la Palatul Cotroceni, la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis Pana la formarea unui nou guvern, interimatul va fi asigurat de Generalul Nicolae Ciucu, care a preluat functia luni, 7 decembrie, dupa demisia lui Ludovic Orban CITESTE SI: USR-PLUS vrea ministerul Justitiei. Dan Barna, despre viitorul guvern: "Nu e buna o solutie militara"