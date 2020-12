Deputatul USR Catalin Drula: "Am vrea sa formam singuri guvernul, dar suntem realisti"

"Am vrea sa formam singuri guvernul, dar suntem realisti, nu vom obtine 50% din voturi. In aceste conditii, partenerul nostru natural este PNL, speram sa convingem alegatorii si sa obtinem mai multe voturi decat ei. Partidul care va obtine cele mai multe voturi va da urmatorul premier. Daca USR PLUS va avea si cu un vot in plus fata de PNL, premierul va fi Dacian Ciolos din partea noastra. Discutiile despre guvernare vor incepe in 7 decembrie si vor fi niste discutii pe baza de program. Vom forma un guvern in termeni egali. Stim ca cei de la PNL si-ar fi dorit sa fie un guvern plus cativa sateliti", a declarat Catalin Drula la emisiunea PRESSALERT LIVE Intrebat cum va face USR-PLUS echipa cu fosti ministri sau parlamentari PSD , trecuti intre timp in PNL, Drula a raspuns:"Noi ne-am nascut in 2016, ca o miscare cetateneasca, o reactie la aceasta veche clasa politica, la PSD, in primul rand, dar si la toate aceste forme de stat clientelar. Statul este vazut de aceste partide ca un rezervor de privilegii pentru cei apropiati, de sinecuri, de functii, pleaca ai vostri, vin ai nostri. Noi am intrat in politica exasperati de acest mod de a face politica. Este important sa discutam pe angajamente, ca facem DNA-ul padurilor, proiect care a fost oprit momentan tot de PNL, abrogarea pensiilor speciale pentru primari. Ce va spun nu este un moft, este mandatul pe care ni-l dau alegatorii. Nu noi am pus pe listele noastre oameni de la PSD, ci cei de la PNL au facut-o. Nu facem compromisuri, dar atata timp cat nu avem 50% sa putem guverna, ne reprezentam cat mai bine acel mandat dat de alegatori, adica nu renuntam la valorile si principiile noastre, evident ca nu vom accepta sa facem parte dintr-un guvern cu personaje inacceptabile".Catalin Drula a mai precizat, la Pressalert Live, ca la formarea noului guvern va exista o negociere, iar voturile celor de la USR PLUS vor veni cu unele conditii si principii. "Nu imi inchipui ca noi sustinem "Fara penali" si daca e un penal propus pe lista de ministri e totul bine. Cred ca nici Iohannis si nici conducerea PNL nu-si mai permit astfel de lucrari. Pe de alta parte, mandatul dat de alegatori, asa cum si la Primaria Timisoara, si la Consiliul Judetean Timis, este sa facem majoritati cu PNL pentru ca nu vor avea nici ei 50% si nici noi 50%. Nu vom accepta niciodata magarii, hotii s.a.m.d pentru ca stiti, cu asta ne luptam in Parlament si de asta ei ne numesc extremisti", a spus Catalin Drula.