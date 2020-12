LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: S-au deschis toate sectiile de votare din diaspora. 71.000 de romani au votat pana la ora 18.00

Precizarile MAE

Votul in diaspora se desfasoara pe parcursul a doua zile - sambata si duminica. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota la alegerile parlamentare la oricare dintre cele 748 de sectii organizate in strainatate.Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor a inceput in toate sectiile organizate in Europa, prin deschiderea la ora 9,00 (ora Romaniei) a sectiilor de votare organizate in vestul continentului.In strainatate sunt organizate 748 de sectii de votare in 93 de tari. Ultimele sectii de votare care se vor inchide sunt cele de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.Detalii despre prezenta la vot pot fi accesate pe site-ul roaep.ro. Ziare.com prezinta in formatdesfasurarea alegerilor parlamentare din diaspora.Ora 18.30: Un numar de 71.503 de alegatori si-au exprimat optiunea de vot pana la aceasta ora, dintre care 50.174 in sectiile organizate in strainatate si 21.329 prin corespondenta. La Chisinau, totalul votantilor se apropie de 4.900, iar la Londra a trecut de 2.000.Prima zi a votarii in strainatate decurge in conditii foarte bune, la ora 17,00 (ora Romaniei) deschizandu-se si sectiile organizate in vestul Statelor Unite ale Americii (Los Angeles, Anaheim, Sacramento, San Francisco, Los Altos, Las Vegas, Portland si Seattle) si Canadei (Vancouver), informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe.Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca toate sectiile de votare din diaspora pentru alegerile parlamentare s-au deschis si sunt dotate corespunzator de Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv cu mijloacele de protectie sanitara."Este vorba de 478 de sectii de votare. La ora 17,00, ora Romaniei, s-au deschis si ultimele sapte sectii de votare pe coasta de vest a SUA. (...) Toate birourile electorale ale Sectiilor de votare sunt functionale, chiar exista o prezenta foarte importanta din partea reprezentantilor partidelor, cele mai multe dintre ele functioneaza cu numarul maxim de reprezentanti", a precizat Orban, dupa o vizita la sediul MAE, citat de Agerpres. Potrivit prim-ministrului, "toate sectiile sunt dotate prin grija MAE, inclusiv cu mijloacele de protectie sanitara prevazute de lege".Peste 65.500 de romani au votat in sectiile organizate in diaspora cu ocazia alegerilor parlamentare. Aproape 4.500 de romani au votat la Chisinau, in timp ce la Londra si-au exprimat deja optiunea circa 1.800. La urnele din Roma s-au prezentat in jur de 700 de alegatori, iar la cele din Madrid peste 400, transmite B1 Tv.Un numar de 59.279 de cetateni ai Romaniei au votat la sectiile organizate in diaspora pana la ora 16.Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din acest an s-a incheiat in cele mai estice sase sectii organizate in Australia - Canberra, Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane si Noua Zeelanda - Auckland, informeaza, sambata, Ministerul de Externe, citat de Agerpres. "Procesul de votare a decurs in conditii foarte bune si nu a fost necesara prelungirea votarii", precizeaza un comunicat transmis Agerpres de MAE.La ora 14,00 (ora Romaniei) se incheie prima zi a votarii si la sectiile organizate in Seoul, Tokyo, Perth, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Manila, Kuala Lumpur si Singapore. La ora 13,00 (ora Romaniei), a inceput prima zi a votarii la sectia organizata pe coasta de est a Canadei, la Dieppe.Peste 43.000 de romani au votat in diaspora, pana sambata, la ora 13,00 (ora Romaniei), la alegerile parlamentare, in prima zi a scrutinului care are loc in strainatate, transmite Agerpres. Votarea se desfasoara intre orele 7,00 - 21,00 (ora locala), cu posibilitatea prelungirii pana la ora locala 23,59 daca mai sunt alegatori in sectie sau la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot.Peste 36.600 de romani s-au prezentat la sectiile de votare organizate in strainatate pentru alegerile parlamentare din 2020. Spre exemplu, la Chisinau, deja au venit la urne 1.800 de persoane.Sectii de votare au fost organizate in mai toate zonele lumii. Pana la ora 12, la Kabul si-au exprimat optiunea 31 de persoane, in timp ce la Kandahar au facut-o 64, iar in Alger doar 5. In Brasilia, un singur cetatean al Romaniei a votat pana la aceasta ora. La Londra, capitala unei natiuni cu o comunitate semnificativa de romani, au votat deocamdata doar cateva sute de persoane, insa este prematur pentru a ne face o imagine reala cu privire la prezenta, anunta B1 Tv. Pana la aceasta ora, 31.598 de cetateni ai Romaniei s-au prezentat la urnele organizate in strainatate cu ocazia alegerilor parlamentare.Un numar de 28.062 de romani s-au prezentat la urnele organizate in strainatate pana la 10, ora Romaniei. Pe listele de de vot prin corespondenta figureaza 21.329 de votanti.Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor a inceput in toate sectiile organizate in Europa, prin deschiderea la ora 9,00 (ora Romaniei) a sectiilor de votare organizate in vestul continentului, informeaza sambata Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit datelor publicate online pe platforma Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 de alegatori au votat prin corespondenta, iar 273 si-au exercitat dreptul la urne, numarul total de votanti la ora 7.00 fiind 21.602.Sunt deschise sectii din Afganistan, Armenia, Arabia Saudita, Australia, Azerbaidjan, Belarus, China, Cipru, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Etiopia, Filipine, India, Irak, Japonia, Kazahstan, Kuwait, Letonia, Malaezia, Republica Moldova, Noua Zeelanda, Rusia, Qatar, Oman, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Turkmenistan, Ucraina, Turcia, Thailanda.Prima zi a votarii in strainatate va continua cu deschiderea sectiilor de votare din restul tarilor, la ora locala 7.00. Avand in vedere diferentele de fus orar, votarea in strainatate se desfasoara pe parcursul a 59 ore, ultimele urmand sa fie deschise sectiile din vestul Statelor Unite ale Americii si Canadei.Romanii din afara tarii au la dispozitie doua zile pentru a vota la alegerile parlamentare, sambata si duminica, intre ora locala 07.00 si ora locala 21.00, cu posibilitatea prelungirii votarii pana cel mult la ora 23.59 in cazurile in care mai exista alegatori care la ora 21.00 se afla la sediul sectiei de votare sau se afla la rand in afara sediului sectiei de votare, in asteptarea exercitarii dreptului de vot.MAE reaminteste ca, in conformitate cu art. 83 din Legea nr. 208/2015, la sectiile de votare organizate in strainatate pot vota cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate.Astfel, cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot vota pe baza unuia din urmatoarele acte: pasaportul simplu, cu mentionarea tarii de domiciliu, pasaportul simplu temporar, cu mentionarea tarii de domiciliu, pasaportul simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu.Cetatenii romani cu resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot la sectiile din strainatate cu un document de identitate romanesc (cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar), insotit de un document emis de autoritatile statului de resedinta prin care se dovedeste dreptul legal de sedere in strainatate pe o perioada mai mare de 90 de zile.Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot chiar daca actele de identitate romanesti enumerate au expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020. De asemenea, daca documentele doveditoare ale resedintei in strainatate emise de autoritatile straine au expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie, acestea sunt considerate valabile pentru exercitarea dreptului de vot. Cetatenii romani cu resedinta in strainatate pot prezenta documentele doveditoare ale resedintei in strainatate emise de autoritatile straine atat in original, cat si in copie, precum si in format electronic.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Campania electorala se incheie sambata, la ora 7:00