Ce aliante ar trebui sa faca PSD pentru formarea urmatorului guvern. Calculul in baza exit poll-urilor

Medicul Alexandru Rafila este una dintre propunerile de premier din partea PSD , a anuntat duminica, 6 decembrie, liderul formatiunii, Marcel Ciolacu "Sunt vreo patru propuneri pana acum. O sa hotarasc impreuna cu colegii mei, cum este corect, asa si scrie la Statutul partidului. I-am enumerat si pe Sorin Grindeanu , si pe domnul Vasile Dincu, si pe Mihai Tudose si mai nou e domnul Alexandru Rafila", a declarat Ciolacu, la Antena 3.Rezultatele sondajelor de opinie efectuate in cursul zilei de duminica, 6 decembrie, de operatorii institutului de sondare CURS-Avangarde preconizeaza ca PSD a obtinut 30,5%, PNL - 29%, USR -PLUS - 15,9%, UDMR - 5,7%, AUR - 5,3%, PMP - 5% si Pro Romania - 5%.PNL si USR si-au exprimat intentia de a forma un guvern de coalitie, cele doua partide adunand impreuna 46,4%.Singura sansa pentru ca PSD sa aiba majoritate este ca toate celelate partide, inclusiv AUR si PMP sa se alieze cu PSD-ul. In schimb, PMP-ul si-a exprimat intentia de a guverna alaturi de PNL, iar reprezentantii AUR au anuntat ca nu isi doresc o alianta cu niciun partid.CITESTE SI: EXIT POLL Alegeri parlamentare 2020. Rezultatele anuntate la ora 21.00 de CURS-Avangarde