Ce avere are Nicoleta Goleac, candidat PSD la Camera Deputatilor si fosta sotie a fostului sef ADP Sector 4

Fostul sot, judecat pentru coruptie

Detaliile sunt in declaratia de avere. Nicoleta Goleac candideaza pe locul cinci pe lista PSD Bucuresti pentru Camera Deputatilor, inaintea unor colegi de partid mult mai cunoscuti.Vila Nicoletei Goleac este in comuna Berceni (Ilfov). Conform declaratiei de avere, aceasta mai are in proprietate un autoturism Mercedes , an de fabricatie 2017 si are bijuterii si ceasuri, achizitionate in 1990-2019, in valoare de 15.000 de euro.Fostul subprefect declara ca are in conturi economii de 91.000 de lei. Nicoleta Goleac declara ca a incasat in ultimul an o indemnizatie de 108.712 lei si o norma de hrana de 11.712 de lei. Ea a mai primit din chirii suma de 90.000 de lei.Nicoleta Goleac a fost subprefect al Capitalei din decembrie 2018- octombrie 2020. Anterior, ea a lucrat in MApN in functia de consilier juridic (2017-2018). Dupa anul 20000 a lucrat ca avocat, mediator si practician in insolventa.Pana in martie 2018 ea a fost casatorita cu Marian Goleac, fostul director ADP Sector 4, implicat intr-un scandal de coruptie. Potrivit deciziei Judecatoriei Sectorului 4, casatoria a fost desfacuta din culpa exclusiva lui Marian Goleac. "Reclamanta pastreaza numele dobandit prin casatorie, acela de Goleac," se arata in minuta instantei.