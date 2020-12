Alegeri parlamentare 2020. Situatia incidentelor la ora 18.00: Au fost sesizate 26 de infractiuni si s-au dat 33 de amenzi in valoare de 120 de mii de lei

"De la inceperea procesului de votare pana in acest moment au fost inregistrate 188 de sesizari cu privire la contraventii sau infractiuni electorale. In urma verificarilor efectuate pana la aceasta ora, 57 de sesizari nu s-au confirmat.Au fost sesizate 26 de infractiuni care au legatura cu procesul electoral.De asemenea, au fost aplicate 33 de amenzi in valoare de peste 120 de mii de lei si 24 de avertismente scrise", a transmis Monica Dajbog, purtatoruld e cuvant al MAI.- Intr-o localitate din Vaslui, politistii fac cercetari dupa ce au fost sesizati prin 112 ca reprezentantii unui partid politic transporta alegatori la sectia de votare.- Politistii din Buzau efectueaza cercetari cu privire la un barbat care dupa ce a votat la o sectie din municipiul Buzau, a incercat sa voteze inca o data la o alta sectie.- Politistii din judetul Giurgiu au aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 2.000 de lei pentru continuarea campaniei electorale.- La o sectie de votare din Cluj-Napoca, un cetatean a votat desi nu avea acest drept. Se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de frauda la vot - Politia Municipiului Drobeta Turnu-Severin a fost sesizata de vicepresedintele unei sectii de votare, cu privire la faptul ca, un cetatean ar avea asupra sa mai multe buletine de vot.In urma verificarilor efectuate, asupra alegatorului au fost gasite 3 buletine de vot, care au fost inmanate din greseala de un membru al sectiei de votare. Drept urmare, unul dintre buletinele de vot a fost anulat de comisie.- In Arges, un barbat a fost amendat cu 600 de lei dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot si l-a diseminat pe un grup privat.- La o sectie din Roman, membrii comisiei au sesizat jandarmul care asigura masurile de ordine cu privire la faptul ca la un bar din apropierea sectiei se comercializeaza bauturi alcoolice. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca aspectele sesizate se confirma, barmanul fiind sanctionat contraventional.- La o sectie de votare din judetul Olt, procesul de vot a fost intrerupt pentru 20 de minute dupa ce s-a sesizat faptul ca lipseste o stampila de vot.- La o sectie de votare din Alba, s-a dispus inlocuirea presedintelui biroului electoral dupa ce acesta a primit rezultat pozitiv la testul de COVID-19.Pentru protejarea alegatorilor si a celorlalti participanti la procesul electoral, s-a procedat la dezinfectarea sectiei de votare. Procesul de vot nu a fost afectat.- Asa cum stiti, pentru a veni in sprijinul alegatorilor, ieri si in cursul zilei de astazi serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor au avut program de lucru cu publicul. Astfel, la nivel national, in cele doua zile, au fost eliberate peste 11.000 de carti de identitate si carti de identitate provizorii.- In ceea ce priveste persoanele aflate in centrele de retinere si arestare preventiva, 416 dintre acestea au depus cerere pentru a vota la aceste alegeri, iar 398 au votat pana la acest moment."Doresc sa reamintesc ca, pentru ziua de astazi, Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat peste 40.000 de angajati pentru misiunile specifice procesului electoral.Colegii nostri sunt in continuare la datorie pentru a se asigura ca procesul de vot se vor desfasura, ca si pana acum, in conditii de siguranta. Dupa incheierea votului, efectivele MAI vor ramane in dispozitiv pentru a asigura protectia transportului catre Birourile Electorale Judetene a buletinelor de vot si a celorlalte materiale rezultate in urma votarii.Doresc sa subliniez ca, din punct de vedere al ordinii publice, pe parcursul votului, nu au fost inregistrate incidente majore, fapt pentru care dorim sa multumim atat cetatenilor si competitorilor electorali, cat si colegilor nostri care au vegheat la respectarea legii", a transmis Monica Dajbog.Citeste si: