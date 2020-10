Ce spune filosoful Mihai Sora despre scandalul privind lista candidatilor USR PLUS Bucuresti pentru alegerile parlamentare

Postarea lui Mihai Sora

Florina Presada si Vlad Alexandrescu sunt abia pe locurile 6 si 7 pe lista pentru Senat. Presada acuza saptamana aceasta ca metoda de stabilire a candidatilor pentru alegerile parlamentare este un "abuz" al conducerii USR.Pentru Senat, candidatii sunt Stefan Palarie, Silvia Dinica, Simona Spataru, Cristian Ghica, Anca Dragu, Florina Presada, Vlad Alexandrescu, Adina Saniuta, Cezar Cobianu si Cosmin Nitu.Candidatii clasati primii pentru Camera Deputatilor sunt Claudiu Nasui, Cristina Pruna, Oana Toiu, Cristian Seidler, Diana Buzoianu, Mihai Badea, Catalin Tenita, Tudor Pop, Diana Stoica, Alin Apostol, Denisa Neagu, Oana Marciana Ozmen, Alexandru Dimitriu si Octavian Berceanu."Vad oameni suparati ca unul sau altul dintre favoritii dumnealor nu se afla pe un loc eligibil in lista pentru parlamentare. Aritmetica, bat-o vina!1) Daca tineti atat de mult ca cel aflat pe pozitia a 5-a ori a 6-a sa va reprezinte in Parlament, nu ar fi, oare, mai eficient (si inteligent, desigur) sa faceti ca lista aceea sa stranga cat mai multe voturi, in loc s-o discreditati global, intr-un acces infantil de furie?2) Nici nu vreau sa-mi imaginez ce zarva va fi cand vom avea - in sfarsit - Parlamentul mult clamat de numai 300 de membri. O duminica linistita tuturor."