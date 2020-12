VIDEO Familie de parlamentari AUR. Sotul deputat, sotia senatoare: "Cand m-am nascut eu, preotul din sat a zis ca baiatul asta o sa ajunga om mare"

Jurnalistii Digi 24 i-au gasit pe doi soti din judetul Constanta, alesi in Parlament pe listele AUR. E vorba de Danut Aelenei, care va fi deputat si sotia sa, Evdochia. Cei doi viitori parlamentari au declarat ca nu au fost niciodata in Parlament, vazandu-l doar de afara, atunci cand au fost in Bucuresti cu ocazia protestelor."Nu renunt la spital! Sa ma ajute Dumnezeu! Sa stiti ca nu tin foarte tare, ca-n planul nostru n-a fost sa ajungem la Parlament! Eu stiu 90% ca n-o sa mergem amandoi, ca eu, probabil, o sa raman acasa! Mie-mi place atat de mult anestezia incat s-ar putea sa nu pot sa renunt", a declarat pentru Digi 24 Evdochia Aelenei.In privinta vaccinarii, Danut Aelenei a spus: "Suntem rezervati, asa! Daca se confirma ca vaccinul este intr-adevar bun pentru om, impotriva pandemiei, eu nu am nimic de comentat.Evdochia Aelenei: Nu vreau sa fiu cobai, sa fac acum pe viteaza, vai, nu ma vaccinez, sau vai, ma vaccinez. Deci, la ora asta eu sunt indecisa". Sotia sa l-a completat: "Nu vreau sa fiu cobai, sa fac acum pe viteaza, vai, nu ma vaccinez, sau vai, ma vaccinez. Deci, la ora asta eu sunt indecisa".In privinta sperantelor de a ajunge in Parlament, cei doi soti au marturisit ca neam de neamul lor nu se gandea ca o sa ajunga in astfel de functii. Totusi, Danut Aelenei si-a amintit ce ar fi spus preotul satului atunci cand s-a nascut. "Cand m-am nascut eu, preotul din sat a zis ca baiatul asta o sa ajunga om mare", s-a destainuit Danut Aelenei jurnalistilor Digi 24 Citeste si: