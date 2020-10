Cine sunt candidatii lui Ponta si Tariceanu la alegerile parlamentare: Politicieni cu probleme penale, traseisti de marca si un fost sef al SIE

Cei mai cunoscuti candidati

Astfel, primii zece candidati ai Pro Romania pentru Camera Deputatilor sunt: Victor Viorel Ponta, Gabriela Maria Podasca, Silviu Predoiu, Tudor-Tim Ionescu, Ion-Valentin Voicu, Anca Elena Balasoiu, Ciprian-Nicolae Vacaru, Ioana-Alexandra Sirbescu, Marius-Ionel Ivan, Mircea Adrian Maiorescu.La Senat, primii zece candidati ai Pro Romania sunt: Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, Mihai-Calin Precup, Otilia Sava, Andrei-George Metehau, Dragos Cazacu, Carmen-Marilena Horghidan, Dumitru Tudose, Mihai-Daniel Lazar, Victor-Stefan Patrichi, Cristian Maracine.Intre anii 2000-2004, Silviu Predoiu a avut functia de sef de directie in cadrul SIE, conducand pe rand urmatoarele departamente: combaterea crimei organizate (2000-2004), antiterorism (2002-2003) si protectie interna (2003-2004)., fost candidat la alegerile prezidentiale si fost senator PNL , deschide lista Pro Romania Bihor pentru Senat., fost deputat PSD si fost primar PSD al orasului Bacau, candideaza pentru un post de senator Pro Romania de Bacau. In iulie 2020, Necula a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu si prejudicii de peste jumatate de milion de lei.Fostul deputat(ex- UNPR , PSD si PRU ) este primul pe lista Pro Romania Braila pentru Senat.Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri in Cabinetul Tudose,, care a strans putin peste 1.000 de voturi la alegerile pentru primaria Capitalei, este primul pe lista Pro Romania Braila pentru Camera Deputatilor.Fostul deputat PNL,, fost membru ALDE, deschide lista Pro Romania Botosani pentru Camera Deputatilor.Deputatul(ex-PSD), deschide lista Pro Romania Brasov pentru Senat. El a fost trimis in judecata de DNA pentru acuzati de santaj, dar a fost achitat in prima instanta. Cazul este pe rolul Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte., fost consilier pe partea de comunicare a fostului premier Mihai Tudose , candideaza pe listele Pro Romania Buzau pentru Camera Deputatilor.(ex-PSD) deschide lista Pro Romania Braila pentru Senat.Fostul purtator de cuvant al PSD, Adrian Dobre, fost secretar de stat in Ministerul Muncii, deschide lista Pro Romania Calarasi pentru Camera Deputatilor.Deputatul(ex- PSD) deschide lista Pro Romania Constanta pentru Camera Deputatilor.(ex- PMP, ex-PMP) deschide lista Pro Romania Covasna pentru Camera Deputatilor. In septemrbie 2019, el a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a refuzat sa fie testat cu probele de sange de politisti.(ex-PSD) deschide lista Pro Romania Dambovita pentru Senat.(ex-PSD) deschide lista Pro Romania Dambovita pentru Camera Deputatilor.Fostul deputat PSD,deschide lista Pro Romania Ialomita pentru Camera Deputatilor. In februarie 2016, politicianul a fost condamnat definitiv la 6 luni inchisoare cu suspendare dupa ce si-a angajat nelegal fiica la cabinetul parlamentar., cunoscut drept un apropiat al fostului deputat PSD Sebastian Ghita si cel caruia Sebastian Ghita i-a imprumutat, conform declaratiilor de avere, aproape o suta de milioane de euro si de dolari americani candideaza pe primul loc pe listele Pro Romania Prahova pentru Camera Deputatilor.Deputatul(ex-PSD) deschide lista Pro Romania Suceava pentru Camera Deputatilor.Fostul primar PNL al orasului Ramnicu Valcea,, candideaza pe locul al doilea pe listele Pro Romania Valcea pentru Camera Deputatilor. Emilian Francu, a fost condamnat, in 2014, la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita. A fost liberat conditionat in martie 2016.