Ciolacu, atac la Orban: Premierul va fi de la PSD! PNL va ramane cu traseistii, impostorii si penalii

Liderul PNL le-a raspuns, in acest fel, celor din USR -PLUS, care au declarat ca Dacian Ciolos este propunerea mai buna pentru functia de premier, in eventualitatea in care cele doua partide vor ajunge sa colaboreze la guvernarea tarii."Sa ramana scris! Orban, 24 octombrie 2020: "Premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile".Asa este! Iar premierul va fi de la PSD! In schimb, PNL va ramane cu traseistii, impostorii si penalii, Ludovic! Si, totusi... cand ai de gand sa prezinti public bugetul Romaniei?! Daca nu aduce #austeritatea, de ce il tineti ascuns?!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.