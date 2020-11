Ciolacu: Cristian Socol va fi ministrul Finantelor in guvernul PSD. Variantele PSD pentru functia de premier - Vasile Dancu, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose

Ciolacu a mai spus ca PSD are mai multe variante de premier: " Sorin Grindeanu Mihai Tudose , vasile Dancu si multi altii sunt potriviti", a spus Ciolacu intr-o emisiune electorala la Antena 3.Liderul social-democrat a mai spus ca ministrul Sanatatii intr-un guvern PSD va fi Alexandru Rafila , iar ministrul Educatiei va fi Leonard Azamfirei, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures.Cristian Socol este unul dintre artizanii programului de guvernare cu care PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, program bazat pe cresterea masiva a deficitului bugetar, peste limita stabilita in tratatul UE. Dragnea a crescut cheltuieile cu pensiile si salariile bugetarilor, incercand sa cumpere bunavointa publica inaintea atacului la justitie.Socol a contribuit decisiv la politicile fiscale ale PSD bazate pe cresterea rapida a cheltuielilor statului cu salariile si pensiile in detrimentul investitiilor.