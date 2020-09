Ciolacu anunta ca pe listele PSD de la parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale: "V-o spun cu toata taria si cu toata responsabilitatea"

Sorin Grindeanu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Bacau, daca la viitoarele alegeri Florin Iordache se va mai regasi pe listele de candidati ai PSD si a precizat: "Nu sunt eu cel care hotarasc da sau nu. Colegul nostru Florin Iordache face parte din Parlamentul Romaniei, este deputat de Olt. In mod sigur, asta pot sa va spun, in mod sigur o sa avem criterii - asa cum s-a anuntat la Congres - stabilite de Consiliul National, astfel incat cei care vor fi viitorii parlamentari ai PSD sa poata sa se inscrie in acele criterii, fara a da nume x sau y".Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a completat: "Cu certitudine, pe listele PSD privind Parlamentul nu va exista niciun candidat cu problme penale. Asta v-o spun cu toata taria si cu toata responsabilitatea".