Ciolacu, despre organizarea alegerilor parlamentare: "Daca vom avea in jur de 4.000 de infectari pe zi, probabil ca vom vota pentru amanare"

"Atat eu, cat si colegii mei suntem ingrijorati de dezastrul cu care este condusa aceasta pandemie. Am ajuns astazi sa avem 25% rata de infectare. As vrea, prin intermediul dvs, sa il anunt si pe dl Iohannis, si pe dl Orban, ca nu PSD va amana alegerile. Am avut aceasta discutie cu colegii mei, ci Guvernul sau e posibil sa creeze aceasta bresa de a fi amanate alegerile, din cauza gestionarii dezastruoase a pandemiei de Guvernul orban. Acum cateva luni am trecut un proiect de lege, la fel ca alte state, Germania, Franta sau Polonia, prin care interziceam vanzarile de actiuni la companiile proprietate a statului roman. Guvernul orban a emis o OUG, mascata sub scandalul furturilor de la alegeri in Bucuresti, si au redeschis posibilitatea de vanzari de active la niste preturi ridicol - Hidroelectrica , CEC sau Eximbank. De aceea, incepand de aceasta saptamana va incepe sa isi expuna programul de guvernare pentru parlamentare. Nu PSD amana alegerile. PSD se pregateste de alegeri pe 6 decembrie. Daca Guvernul va gestiona la fel de catastrofal pandemia e posibil sa avem amanare a alegerilor", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic National al PSD.Chestionat daca PSD sustine proiectul de lege al deputatului independent Adrian Dohotaru care propune ca alegerile parlamentare sa nu aiba loc pe 6 decembrie, ci pe 14 martie 2021, Ciolacu a raspuns: "Momentan nu e supus la vot . Vom vedea cum evolueaza pandemia. Ar trebui un proiect votat de mai multe forte politice ca el sa treaca de Parlament"."Daca vom avea in jur de 4.000 de infectari pe zi, probabil ca vom vota pentru amanarea alegerilor", a precizat Ciolacu, intrebat despre subiect.