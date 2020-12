Ciolacu, despre rezultatul alegerilor parlamentare: "Cea mai aspra palma democratica pentru un presedinte care nu si-a inteles atributiile"

"Va multumesc tuturor! Este victoria voastra! Este victoria celor care ati rezistat. Care nu v-ati lasat intimidati. Care nu ati cedat niciun milimetru. Care ati crezut si ati luptat pana la capat! Stiu ca in ultimele luni ati simtit ca si mine nedreptatea urii revarsate, saptamana de saptamana, de la pupitrul prezidential. Votul este cea mai aspra palma democratica pentru un presedinte care nu si-a inteles atributiile", a scris Ciolacu pe Facebook El a adaugat ca romanii i-au transmis clar lui Klaus Iohannis ca nu mai poate continua "cu un guvern de politruci care au esuat atat in gestionarea pandemiei, cat si pe plan economic"."Este nevoie de specialisti si de solutii, iar PSD a demonstrat ca este creditat de romani cu increderea necesara pentru a traversa criza sanitara si economica. Multumesc partidelor europene din familia socialista pentru sustinerea efortului nostru de reconstructie si modernizare, ceea ce ne demonstreaza ca parcursul PSD este unul corect", a mai spus Marcel Ciolacu.Citeste si: Dan Barna: Este posibila crearea unei majoritati decente din USR PLUS, PNL si UDMR