Ciolacu: Este exclusa posibilitatea unui guvern PSD-PNL. Astept ca Orban sa-si dea demisia

Intrebat la Romania TV daca exista posiblitatea formarii unui guvern PSD-PNL, Ciolacu a afirmat: "Eu am anuntat in campania electorala ca excludem sa facem un guvern cu PNL. Votul romanilor este foarte clar. Romania intra intr-o noua etapa".O eventuala intelegere cu PNL ar putea fi realizata doar intr-un guvern de uniune nationala, a adaugat Ciolacu.El a precizat ca asteapta sa vada care sunt procentele cu care intra fiecare partid in Parlament."Eu astept intai demisia domnului Ludovic Orban din functia de prim-ministru. Romanii, prin vot, i-au cerut acest lucru", a sustinut liderul PSD.Despre faptul ca Ludovic Orban ar putea fi din nou propunerea de prim-ministru pentru a forma noul guvern, Ciolacu a spus: "Doamne fereste! Adica, inseamna ca nu mai intelegem nimic din ceea ce isi doresc romanii sau ceea ce inseamna democratie"."Eu stiu Constitutia. (...) Noi vom veni cu o prima propunere de prim ministru. Avem 10 zile cu prim-ministrul desemnat pentru a creiona o viitoare majoritate. Totusi, jocul democratic sa-si urmeze cursul. Am avut o campanie electorala, o implicare grosolana a presedintelui Romaniei in aceasta campanie si eu vreau totusi sa uit cat mai repede aceste momente. (...) Eu ma bucur ca am scapat de cosmarul denumit Guvernul Orban", a mai liderul PSD.Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a mentionat ca a avut o discutie cu liderul Pro Romania, Victor Ponta , dar "nu de a face un viitor guvern"."Am avut o discutie cu domnul Victor Ponta - reprezentantii partidelor noastre din sectiile de votare sa fie impreuna vigilenti, sa nu fim furati la aceste sectii de votare. Stim cu totii ce s-a intamplat la Sectorul 1 la alegerile locale. Si o sa continui aceste dialoguri si cu domnul Eugen Tomac , sa avem aceasta unire a partidelor sa ne aparam votul", a mai declarat el.Citeste si: EXIT POLL FINAL Alegeri parlamentare 2020. Cum s-au modificat procentele PNL si PSD conform datelor anuntate la ora 23.00