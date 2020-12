Ciolacu, intrebat daca PSD ar colabora cu AUR: Nu am avut inca o discutie cu George Simion. Cred ca gandim la fel

"Nu am avut inca cu domnia sa o discutie, dar urmeaza sa o am si cred ca gandim la fel - sa ne aparam voturile, sa vedem ce reprezentare vom avea exact in viitorul Parlament si pe urma sunt convins ca vom avea si discutii politice. Una dintre esentele politicii este a avea discutii cu toti actorii politici. Noi in campania electorala am anuntat foarte clar ca nu vom avea o discutie cu PNL ", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat duminica seara la Digi 24 daca George Simion este printre liderii cu care a vorbit in vederea formarii unei majoritati in noul Legislativ.Chestionat daca PSD ar colabora cu o formatiune controversata ca AUR, cu figuri controversate si viziuni controversate care sustin teorii ale conspiratiei, Marcel Ciolacu a raspuns: "Eu consider ca romani au intotdeauna dreptate, deoarece romanii ne dau voturile sa ii reprezentam in Parlament. Nu cunosc detalii de controversat, cat de controversat e domnul George Simion. Nu am avut timp in aceasta campanie electorala sa studiez ceilalti jucatori politici. Am incercat sa acoperim nevoile romanilor si sa vedem care sunt urgentele romanilor. Se pare ca aceasta este calea corecta a PSD sa nu se mai indeparteze de agenda romanilor. Vom avea, repet, discutii cu toate fortele politice mai putin cu PNL".Intrebat ce crede despre faptul ca membrii partidului AUR nu sunt de acord cu purtarea mastii de protectie, liderul PSD a replicat: "Domnul Simion, vad va aveti multe intrebari pentru domnia sa. Puteti sa nu ma credeti. Nu cunosc aceste detalii, dar sunt convins ca domnul Simion va va raspunde la aceste intrebari".Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a aproximativ 50% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat, fiind urmat de PNL, iar AUR are procente mai mari decat cele din exit-poll, apropiindu-se la Alianta USR -PLUS. La acest moment, Pro Romania si PMP se situeaza sub pragul electoral de 5%.La Senat, clasamentul este urmatorul - Senat - PSD - 30,6%, PNL - 25,75%, USR-PLUS - 12,15 %, AUR - 8,97% / Camera - PSD - 29,71%, PNL - 25,32%, USR-PLUS - 12,25%, AUR - 8.9%.La Camera, scorurile sunt; PSD - 29,71%, PNL - 25,32%, USR-PLUS - 12,25%, AUR - 8.9%. UDMR are si el scoruri peste 6%.Pro Romania si PMP au in ambele Camere sub 4,5%.