Ciolos, dupa demisia lui Ludovic Orban: Era nevoie de un semnal ca intram intr-o noua faza

"Dupa alegeri, vorbim despre un mandat al Parlamentului si despre constituirea unei majoritati care sa propuna un program de guvernare reformator pentru Romana si pentru asta era nevoie si este nevoie de un semnal ca intram intr-o noua faza. Domnul presedinte va avea, in aceste conditii, posibilitatea sa vina cu o propunere de discutat apoi si care sa construiasca o majoritate care mie mi se pare posibila si mie mi se pare destul de clara", a declarat dacian Ciolos, luni seara, la Digi 24, comentand demisia lui Ludovic Orban Ciolos a adaugat: "Eu cred ca se poate construi o majoritate de centru-dreapta care sa guverneze Romania"."Ni se pare de bun simt sa mergem cu o propunere de premier pe care am anuntat-o inca din campanie. (...) insa presedintele este cel care va face desemnarea premierului. Nu este o propunere, doar de dragul de a avea o propunere. Daca presedintele ma va desemna, sunt gata sa imi asum aceasta responsabilitate (...) In situatia aceasta nu mergem cu conditii ultimative. Credem ca trebuie sa fie un premier reformator, care sa accepte un program de guvernare care sa reformeze Romania", a mai declarat Ciolos, precizand ca Guvernul trebuie sa fie facut "bine" nu neaparat repede.Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat ca negocierile care vor urma trebuie sa duca la un Guvern de centru-dreapta. Orban si-a exprimat convingerea ca in viitoarele negocieri PNL va fi capabil sa dea premierul si sa constituie coloana vertebrala a viitorului Executiv.CITESTE SI: VIDEO Ludovic Orban si-a anuntat demisia: "Am facut tot ce era omeneste posibil. Nu ma cramponez de functie, nu pun conditii"