Ciprian Ciucu: Va fi o guvernare instabila. Ma rog pentru maturitate in randurile noastre

"Va fi o majoritate fragila. Dar va fi! Dupa redistribuire vom avea impreuna peste 43 - 44%. Cu UDMR si minoritatile o putem inchide. Va fi o guvernare instabila, ma rog pentru maturitate, retinere si stapanire de sine in randurile noastre (PNL-USR-PLUS). Trebuie sa intelegem ca o majoritate proeuropeana, proatlantica, fie ea si instabila, este preferabila haosului", scrie Ciucu, pe Facebook Potrivit exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde, la comanda Antena 3, pentru ora 21,00, Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,3% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica, la nivel national, iar la Camera Deputatilor - 30,2%, in timp ce Partidul National Liberal a obtinut, la Senat, 29,4% si la Camera Deputatilor - 29,3%. Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care are 16,6% dintre voturi la Senat si 16,1% la Camera Deputatilor.CITESTE SI: REZULTATE alegeri parlamentare 2020. 94% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 29,94%, PNL - 25%