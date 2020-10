Clotilde Armand, despre nemultumirile din USR: "Este greu de acceptat ca unii colegi, care s-au luptat in Parlament in ultimii 4 ani cu hidra pesedista, nu sunt printre primii pe liste"

"E multa forfota in bula noastra pentru ca unii colegi din USR se regasesc pe locuri greu eligibile la Camera Deputatilor sau la Senat. Scriu si eu cateva randuri despre << scandalul >> din interiorul USR PLUS. In primul rand, am citit comentariile, criticile, acuzatiile scrise de voi si vreau sa va spun ca intr-o mare masura aveti dreptate.Da, este greu de acceptat faptul ca unii colegi care s-au luptat in Parlament in ultimii 4 ani cu hidra pesedista (cum nu s-a luptat nimeni in ultimii 30 de ani) nu sunt printre primii pe listele pentru Parlament. Apoi, este dificil de inteles scoaterea de pe lista a unui coleg in pragul alegerilor interne. Toate acestea lasate in suspensie si neexplicate lasa o pata mare si urata asupra noastra", a scris Clotilde Armand marti pe Facebook Ea mai spune ca in cazul in care USR-PLUS face politica in scop personal, atunci nu vede nicio deosebire fata de PSD sau alte partide "pline cu dinozauri politici"."Insa as vreau sa va spun ca in USR PLUS e cam greu cu combinatiile si cu ascunzisurile pentru ca pana si certurile noastre interne sunt publice. Cine incearca asta isi poate face bagajele si au revoir din acest proiect politic. Stiu, suntem un deliciu pentru analistii politici si site-urile, care despica firul in patru. Daca politica este facuta in scop personal nu vad deosebirea noastra fata de PSD sau alte partide pline cu dinozauri politici. Cred ca fiecare candidat care se regaseste acum pe lista USR PLUS trebuie sa aiba in minte ca nu merge acolo pentru el, merge pentru ceilalti, pentru oameni", completeaza Armand.Primarul ales al Sectorului 1 precizeaza ca lupta pentru puterea interna nu trebuie sa altereze telul USR-PLUS acela de a construi o Romanie in care cetatenii sunt pe primul loc."Sunt sigura ca acolo unde am gresit vom repara. Da! Orice greseala se plateste. Iar noi vom plati in fata electoratului. Si eu recunosc ca in felul acesta stirbim increderea romanilor castigata atat de greu. Dar ne vom reveni. Lupta pentru puterea interna n-are voie sa altereze telul nostru: o Romanie in care cetatenii sunt pe primul loc, o natiune unde romanii nu sunt furati si batjocoriti de clasa politica. Sansa unei reforme politice profunde se construieste doar pe cinste si meritocratie. O data ce unul din aceste doua ingrediente de mai sus dispare suntem doar niste politicieni prafuiti, niste costume anoste pierdute prin Casa Poporului", a conchis Clotilde Armand.Mesajul lui Dan Barna Dan Barna le-a transmis colegilor din USR nemultumiti ca nu mai prind locuri eligibile pe lista candidatilor la alegerile parlamentare si care sustin ca departajarea interna s-a facut printr-un abuz, ca atunci cand ii va fi prezentata o dovada de abuz, poate oricand discuta situatia cu acestia. Presedintele USR a adaugat ca oricand partidul poate decide sa opteze pentru un alt lider, caz in care "cu placere i-as inmana acest mandat unui alt coleg".Alianta USR-PLUS Bucuresti si-a desemnat, sambata, candidatii pentru Parlamentul Romaniei. Lista pentru Senat este deschisa de Stefan Palarie, care a fondat si condus aproape 10 ani Scoala de Valori - un ONG educational. Lista pentru Camera Deputatilor este deschisa de Claudiu Nasui, actualmente parlamentar si lider al USR Bucuresti.Senatoarea USR Florina Presada este a sasea pe aceasta lista, practic pe un loc neeligibil. "Prima pe judet, a doua pe tara, a sasea pe lista! Iubiti Romania cu ochii deschisi!", a scris Presada, sambata pe Facebook.Alte nemultumiri au fost dupa ce biroul national a invalidat candidatura lui Vlad Teohari sustinuta de USR-PUS Diaspora, dupa ce Comisia de arbitraj a partidului a dat un aviz negativ de integritate.Teohari a semnat anul trecut o scrisoare deschisa initiata de Mihai Gotiu si in care peste 100 de membri USR reclamau executiile din partid. Demersul fusese determinat de excluderea Olimpiei Ardelean ca urmare unei postari de pe contul ei personal de Facebook, in care sesiza nereguli din cadrul organizatiei judetene Ilfov.