Clotilde Armand: "E mai usor sa iesim la vot, decat in strada!" (P)

Dintr-un motiv simplu: nu mai avem timp de pierdut, tinerii parasesc aceasta tara si trebuie sa reusim sa-i pastram. Degeaba vom indrepta de la Bruxelles spre Romania fonduri europene, daca nu vom sti sa construim cu ele la nivel local ceea ce avem nevoie: strazi, drumuri, spitale, scoli mai moderne, cladiri mai sigure in caz de cutremur, un oras mai putin poluant si mai sanatos.Daca vrem schimbarea trebuie sa incepem de la acest nivel local. In primarii se gasesc sursele de finantare oculte pe care trebuie sa le oprim, sursele de care se folosesc oamenii politici corupti. Din primarii putem construi un alt tip de administratie, pentru a crea un cadru de viata sigur si placut, care sa atarne favorabil in orice decizie a unui tanar de a parasi sau nu tara, un cadru care conteaza pentru a asigura functionarea unei economii locale prospere.Am spus de la inceput atunci cand am candidat pe listele USR PLUS pentru alegerile europarlamentare ca vreau sa fiu europarlamentar un an pentru a fi un primar si mai bun, care sa cunoasca viziunea europeana, care sa stie cum se pot absorbi fondurile europene si cum au evoluat celelalte capitale europene.In 2016 am avut 21.504 voturi. Imi mai trebuiau in jur de 3000 ca sa castig clar, fara emotii privind numaratoarea corecta a voturilor. Multi mi-au spus dupa alegeri: "Daca stiam ca vei lua atat de mult, mergeam la vot!". Altii mi-au spus ca au votat PNL, caci il credeau cel mai bine plasat sa invinga PSD. Anul acesta PNL ma sustine, nu are candidat propriu la primaria Sectorului 1. Nu exista, asadar, nici un motiv de descurajare privind utilitatea de a se deplasa la sectiile de vot. Mi-e greu sa cred ca locuitorii Sectorului 1 doresc sa mai piarda inca 4 ani, stagnand in aceleasi promisiuni desarte.Din pacate, sunt multe probleme inadmisibile intr-o capitala europeana: gunoaie in 19 depozite ilegale, o groapa de gunoi imensa in apropierea aglomeratiei, lipsa de parcari subterane, cladiri care stau sa cada, apa rece in apartamente, strazi neasfaltate sau fara canalizare, spatiile verzi, parcurile si Padurea Baneasa amenintate de interese private. Sectorul 1 e primaria cea mai bogata din tara, cu un buget pe cap de locuitor chiar la nivelul Londrei. Nu avem nici un motiv sa traim asa. Singura cauza este toleranta excesiva la incompetenta si minciuna. Sau poate nepasarea de a fi condusi prost. Sa luam ca exemplu, groapa de gunoi de la Chiajna. Primarul declara ca vrea sa fie inchisa groapa, dar gunoiul din Sectorul 1 continua sa fie depozitat tot la Chiajna, in fiecare zi. Nici o solutie alternativa nu a fost cautata in 4 ani. Vreti sa continuam tot asa?! Revin la motivatia de a vota. Si am dat doar un exemplu.Milioane de euro au fost aruncate pe garduri, holtere, telefoane, spoturi video pentru un spital inexistent, daca ne uitam doar la ultimele luni.Am publicat de sute de ori in acesti 4 ani demersurile, as spune "neobosite", prin care s-au deturnat banii cetatenilor. Prin tot felul de mijloace, multe dintre ele aparent inofensive. S-au scos profituri de milioane pentru tot felul de firme de casa. Consilierii USR s-au opus de nenumarate ori acestor demersuri. Si din acest motiv ne-am ales cu reputatia de opozanti ai "proiectelor", cu toate ca aceste proiecte nu corespundeau intereselor cetatenilor. Sa transferam fonduri de 260 de milioane la Compania de sanatate, fara sa avem o justificare a sumelor cheltuite, nu face parte din modul nostru de intelegere a interesului public.Statisticele sunt insa clare: am votat, in Consiliul local al Sectorului 1, o multime de proiecte necesare. Un total de 1,2 miliarde de lei de investitii. Bilantul realizat de primar a fost insa zero.Eu propun investitii masive, 40% din bugetul sectorului in 4 ani. Va propun sa declinam Pactul Verde la Bucuresti si sa atragem fonduri europene. Va propun un nou spital si nu o macheta. Parcari in loc de masini pe trotuare. Scoli extinse in loc de 3 schimburi. Parcuri in loc de multiple depozite de deseuri. O politie locala activa in loc de nepasare. Pe site-ul: invingem.ro gasiti toate detaliile din programul nostru de guvernare locala.Da, nu ne dorim un plan urbanistic care prevede constructii in Padurea Baneasa, Parcul Herastrau sau Baza Rapid. Plansele pe care am reusit sa le oprim incadrau parti importante din aceste zone in regim de constructii P+6. Nu ne dorim nici blocuri intre case, nici blocuri pe spatiile verzi dintre blocuri. Candidatii USR PLUS la Consiliul local sunt oameni care s-au remarcat tocmai prin aceasta lupta pentru un urbanism care sa protejeze spatiile verzi, cladirile de patrimoniu, specificitatile unor cartiere. Pe deciziile lor ma voi baza in viitorul Consiliu local pentru a promova un urbanism corect in interesul cetatenilor, nu al unor firme care cauta profit cu orice pret. Vrem sa dezvoltam orasul, dar in interesul cetatenilor, tinerilor care vor o casa noua, nu in interesul rechinilor imobiliari.In primul rand, trebuie sa organizez echipa din Primarie. Sunt multi oameni competenti cu care voi putea lucra foarte bine. Mesajul meu va fi foarte clar: nu voi tolera coruptia sau favoritismul sub nici o forma. Ii voi sustine pe toti cei care vor dori sa se perfectioneze, sa aplice corect legea si sa arate deschidere spre interesele cetatenilor. Am incredere in ei ca vom crea o echipa buna, capabila sa demareze imediat toate investitiile votate si nerealizate.Ii astept la vot. Doar votul lor, o data la 4 ani, poate sa sanctioneze modul in care partea executiva din Primarie gestioneaza interesele comunitatii. A venit momentul. E mai usor sa iesim la vot, decat in strada. Haideti la vot pe 27 septembrie si vom invinge.