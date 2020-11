Contre intre Tomac si Ponta: "Victoras, stiu ca tu cu Dragnea pe liste ai insomnii. Orice ati face tot 4%, ca la locale, veti lua"

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a prezentat, fara a preciza compania care l-a realizat, un sondaj de opinie potrivit caruia PMP nu va intra in Parlament. In schimb, sondajul prezentat de Ponta arata ca Pro Romania ar trece pragul electoral."A inceput marea manipulare! Niste golani din politica promoveaza de cateva zile o mare minciuna pe care o auzim in preajma tuturor scrutinelor electorale cu scopul de a induce in eroare electoratul PMP.Nu aveti nicio sansa! Au spus-o si altii inaintea voastra si nu ne mira ca din disperare tot in PMP loviti. In loc sa va ocupati sa gestionati esecul care va paste, atacati PMP. Nicio grija!Ultima prostie spusa aseara de Ponta ma face sa rad in hohote. Victoras, stiu ca tu cu Dragnea pe liste ai insomnii. Stai linistit, Tariceanu este copia fidela a lui Dragnea si orice ati face tot 4%, ca la locale, veti lua.Singurul partid care are un electorat loial unei cauze este PMP. Sunt absolut sigur ca sustinatorii nostri vor fi la vot pe 6 decembrie si ne vor acorda din nou increderea, pentru ca nu i-am tradat niciodata.Mai usor cu manipularea din sondaje. Asa a plecat din politica si Dragnea, cosmetizand sondaje. Cel mai bun sondaj este cel de la ora 21.00 din 6 decembrie. Nu puteti voi minti si fura cat putem noi vota!Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei sa ne binecuvanteze pe toti si sa ne pazeasca de tot ce e rau. La multi ani tuturor romanilor!", a scris Tomac pe Facebook