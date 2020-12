Coordonatoarea AUR Italia explica cum a batut la alegeri USR si PNL: "Jumatate s-a datorat promovarii online si jumatate prezentei noastre fizice in teren"

Ramona Lovin a acordat un interviu pentru rfi.ro si a explicat cum crede ca a reusit sa obtina acest scor in Italia, considerand ca a fost vorba atat de promovarea online, cat si de prezenta fizica pe teren."Suntem un partid conservator de dreapta. O doctrina cu care romanii nu prea s-au intalnit pana acum si iata ca s-a demonstrat ca foarte multi sunt reprezentati de aceasta doctrina conservatoare. Nu suntem toti progresisti asa cum s-a crezut, nu sunt nici romanii din strainatate progresisti-asa cum s-a crezut. Romanii din strainatate isi iubesc tara, isi iubesc traditiile, isi iubesc limba .Si ca drept dovada au venit inspre acest partid care exact asta promoveaza", a declarat Ramona Lovin pentru rfi.Ea mai adauga ca partidul este cladit pe "natiune, libertate, familie si credinta".Referitor la campania electorala, spune ca s-a desfasurat si online, dar si pe teren."Campania electorala noi am facut-o atat online, cat si in teren. (...) Cu siguranta a fost foarte importanta prezenta in teren. Pentru ca am intalnit oameni care inca nu ne cunosteau, nu stiau despre noi, nu ne-au gasit in online. Oameni care probabil nu au o relatie foarte buna cu reteaua facebook sau cu alte retele de socializare. (...)Cu siguranta ne-a ajutat sa ne facem cunoscuti. As spune ca jumatate s-a datorat promovarii online si jumatate prezentei noastre fizice in teren. Acolo unde am avut organizatii locale s-au organizat intalniri cu romanii", a mai spus Ramona Lovin.Citeste si: Parlamentul Elvetiei deschide calea pentru legalizarea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex