Sefii ieseni ai USR-PLUS vor sa intre la guvernare alaturi de PNL Cosette Chichirau: Maine se va negocia un guvern care sa elimine hotia din Romania

"Cu siguranta, de maine (luni - n.r.) se va negocia un guvern intre USR-PLUS si PNL, care sa elimine hotia din Romania. Vom invita PNL sa sustina angajamentele USR pe Justitie, educatie, sanatate sau transporturi", a declarat, duminica seara, liderul USR Iasi, Cosette Chichirau.La randul sau, deputatul USR Marius Bodea considera ca USR-PLUS va avea in urma numaratorii voturilor un rezultat mult mai bun decat cel anuntat la exit-poll-uri."Avem in fata patru ani fara alegeri. Va trebui sa rezolvam lucruri care nu s-au facut 30 de ani in aceasta tara", a precizat deputatul Marius Bodea, care considera ca ar fi oportuna o guvernare intre USR-PLUS si PNL.Citeste si: Avocata care a spus ca va dezgropa toate cadavrele mortilor de COVID intra in Parlament prin AUR. Rezultate partiale - 9,07%