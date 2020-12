Cristian Diaconescu: "Am toata increderea ca PMP va depasi pragul stabilit prin lege, asa cum arata in acest moment cifrele postate de BEC"

"Va multumesc pentru toata increderea si voturile pe care mi le-ati acordat. Dupa comunicarea BEC de la ora 19:00, mai sunt de numarat 944 de sectii de votare dintre care 421 doar in diaspora (190 sectii Bacau, 58 Braila, 31 Gorj, 11 Iasi, 24 Neamt, 51 Sibiu, 94 Suceava, 12 Valcea, 52 Bucuresti, 421 Diaspora). In conditiile in care autoritatile isi vor face datoria conform legii, inregistrand si numarand corect fiecare vot , fara calcule politicianiste sau imixtiuni grave interne si chiar externe (care deja sunt in desfasurare), am toata increderea ca vom depasi pragul stabilit prin lege asa cum arata in acest moment cifrele postate de BEC", a scris Diaconescu, luni seara, pe Facebook Diaconescu cere atentie pentru fiecare vot. "Va rog sa acordati toata atentia fiecarui vot numarat si fiecarui proces verbal pentru ca ele reprezinta calea catre cei 4 ani in care voi pune tot profesionalismul de care dispun in slujba dumneavoastra. Cu ajutorul vostru si al intregii opinii publice, vom invinge toate fortele care nu ne doresc in Parlament", a mai scris Diaconescu. PSD a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, la Camera Deputatilor, 29,73 %, urmat de PNL - 25,19%, USR - PLUS - 14,73 %, AUR - 8,61%, UDMR - 6,04 %, iar PMP si Pro Romania se situeaza sub pragul electoral, cu 4,68 %, respectiv 4,22 % din voturi, potrivit datelor anuntate luni de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 18.609 din cele 19.553 de sectii de votare, reprezentand 95,17 % din voturi.