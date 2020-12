CTP despre AUR: "Au trait acum din conjunctura data de pandemie. Un furuncul pe organismul social din Romania"

El nu are cum sa fie mai mult de un partid minoritar in Parlament, a spus Cristian Tudor Popescu la Europa FM. "Nu are nici lideri, nici o platforma ideologic suficient de puternica pentru a creste. Cred ca si-a atins acum maximul, asa cum s-a intamplat si cu PRM -ul in 2000.Genul asta de partid se bazeaza pe prezenta suficient de mare a imigrantilor, ori aici au trait acum din conjunctura asta data de pandemie. De aici a izbucnit acest furuncul pe organismul social din Romania," crede CTP.CTP a remarcat rata de participare la urne foarte redusa: "Intotdeauna cand prezenta este foarte jos, pot sa apara monstri, mai mici sau mai mari".Editorialistul a amintit, totodata, "comportamentul guvernului Orban in legatura cu pelerinajele de Sfanta Parascheva, Sfantul Dimitrie si Sfantul Andrei (...) Guvernul a dat dovada de slabiciune. Mai intai, a comis o discriminare, lasandu-i la pelerinaj doar pe cei din interiorul localitatile respective (...) Apoi, [guvernantii - n. red] au cedat la Iasi, speriati de protestatarii de la Sfanta Parascheva, care erau (simpatizanti - n. red.) AUR"."Din pricina politicii dezastruoase in materie de pelerinaje a guvernului Orban, aceasta formatiune bizara a reusit sa capitalizeze (politic - n. red.)", a adaugat el.CTP nu crede ca, pe viitor, Alianta pentru Unirea Romanilor va creste mai mult in optiunile electorale."Nu are nici lideri, nici o platforma ideologic suficient de puternica. Cred ca si-a atins acum maximul, asa cum s-a intamplat cu PRM-ul in anul 2000", a opinat Cristian Tudor Popescu, potrivit caruia AUR nu are cum sa fie mai mult decat un partid minoritar in Parlament."Au trait acum din conjunctura data de pandemie. De aici a izbucnit acest furuncul pe organismul social din Romania", a concluzionat CTP.