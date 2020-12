VIDEO CTP, despre rezultatul alegerilor parlamentare: "PSD nu a pierdut niciodata"

"Bine nu e, in nicio directie rezultata din aceste cifre. Sa zicem ca ramane asa. Ce este destul de clar este ca partidul castigator in aceste alegeri va avea o diferenta mica in fata in raport cu al doilea clasat, nu o sa avem o diferenta mare. Poate vor fi modificari, e posibil sa se schimbe si ordinea primilor doi clasati fata de cea pe care o vedem acum, dar sunt sanse mici sa avem o diferenta de 5 procente", a aratat Cristian Tudor Popescu, duminica seara, la Digi24.Gazetarul a mai aratat ca PSD a castigat in ultimii 30 de ani alegerile parlamentare de fiecare data. "PSD nu a pierdut niciodata alegerile parlamentare. Niciodata. 1990 - n-avem ce discuta, FSN - 67 la suta; 1992 - la fel, PSD castiga sub forma de atunci, FDSN; in 1996, a castigat tot PSD ca partid, a avut cele mai multe voturi, insa s-a realizat coalitia cu Conventia Democrata care a intrat la guvernare; in 2000 castiga din nou PSD; in 2004 castiga din nou PSD, ca numar de voturi a avut cele mai multe la parlamentare, dar Traian Basescu , solutia imorala, coalitia si n-au intrat la guvernare, dar la voturi au castigat; in 2008, iarasi, au fost practic la egalitate cu PDL , cu care au si intrat la guvernare; USL in 2012 - din nou PSD la guvernare castigator; de 2016 ce sa mai vorbim! Deci, acum ar insemna ca inca o data PSD nu pierde la alegeri, chiar daca nu va face guvernarea acum si are sanse mici sa faca", a mai spus CTP, potrivit sursei citate.Cristian Tudor Popescu a mai aratat ca daca PNL va avea dublu sau mai mult fata de USR , atunci negocierile PNL-ului cu USR-ul vor fi ceva mai blande, dar daca distanta scade, daca se apropie prea mult USR, atunci "USR-ului nu li se va mai ajunge la nas decat cu un numar apreciabil de prajini". "Pretentiile lor vor fi dure, salbatice de-a dreptul, vor fi aroganti si vor ceda extrem de greu. Asta este perspectiva", a comentat Cristian Tudor Popescu la Digi 24.