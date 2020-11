Cine sunt posibilii parteneri ai liberalilor pentru a face majoritate parlamentara dupa alegeri. Premierul Orban a spus cu cine se va alia

"Asteptam sa vedem rezultatele alegerilor, in momentul in care avem rezultatele vom sti care sunt posibilitatile de formare a unei majoritati parlamentare. Din start excludem orice fel de colaborare cu PSD , deci, practic, posibili parteneri sunt USR, PMP, UDMR, cam atat", a spus Orban la B1 Tv, intrebat cu cine va face PNL majoritate parlamentara dupa alegerile din 6 decembrie.Intrebat daca partidul lui Victor Ponta este exclus din aceasta ecuatie a majoritatii parlamentare, Orban a spus: "Ponta a fost presedintele PSD, el de fapt are un PSD mai micut. Nu e mare diferenta, adica aproape nu e nicio diferenta. Eu nu il uit pe Victor Ponta din perioada in care era presedinte PSD si premier, in perioada respectiva fiind in opozitie, desi o parte din partidul meu o bucata de vreme... deci eu eram intr-o opozitie aproape radicala. Pactul de coabitare, mai tineti minte? Dupa o campanie in care practic Basescu a fost transformat in inamicul public numarul 1, s-a dus frumusel fara sa ne spuna nimic si a semnat un pact de coabitare cu Basescu".Intrebat daca el va fi viitorul premier dupa alegerile parlamentare, Orban a spus: "Cred ca da".Citeste si: