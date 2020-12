Ce ar putea aduce nou aceste alegeri?

La o prezenta atat de mica, partidele cele mai mobilizate vor avea de castigat. Va fi o batalie intre votul generat de structuri si votul generat de "imagine". PNL si PSD au structurile necesare, care pot misca procentele. USR are de partea sa votul generat de "imagine", asta si datorita faptului ca in ultimii ani, curentul social, care s-a creat in jurul acestui partid, s-a marit din ce in ce mai tare si am putut vedea in alegerile locale cateva victorii importante, in Brasov, in Timisoara.Deja foarte multi sociologi si analisti politici iau in calcul scenariul in care s-ar putea sa avem un scor apropiat intre primele 3 partide, cu diferente extrem de mici. In cazul in care vom avea PNL, PSD si USR cu un scor cu doi in fata, atunci probabil vom vedea in Parlament si Pro Romania, PMP. UDMR n-ar trebui sa aiba nicio emotie la o prezenta redusa, avand bazinul lor de vot extrem de stabil.De-a lungul timpului, in Romania, dupa alegerile parlamentare, aveam doua partide mari si un partid mai mic care putea sa faca jocurile. Intre primele 3 partide existau diferente considerabile.In 1996 am avut CDR cu 30.70%, PSD 23.08% (atunci partidul se numea PDSR) si PD 13.16%.In 2000, PDSR de atunci, PSD de astazi, castiga alegerile cu 37.09%, PRM al doilea partid clasat obtinea 21.01, iar PD se clasa pe locul 3, cu 7.58%.2004 am avut PSD intr-o alianta cu PUR care a obtinut 37.16%, alianta DA (PNL-PD) cu 31%, iar cel de al treilea partid a fost PRM cu 13.63%In 2008, alegerile parlamentare sunt castigate de PSD cu 34.16% urmat de PDL cu 33.57%, PNL a obtinut 18.74%.2012 fost anul marii aliante USL care a castigat alegerile cu 60%, secondata de alianta ARD formata in jurul fostului PDL care a obtinut 16%, iar surpriza a venit din partea unui partid nou intrat, PPDD care a obtinut 14.63%.In 2016 am avut un PSD care a castigat alegerile generale cu 45% urmat de PNL cu 20% si USR cu 9%.Asadar, observam ca mai tot timpul a fost o configuratie cu doi jucatori mari si unul mai mic sau cu un jucator mare si cu unul mai mic.Acum am putea avea o configuratie cu 3 jucatori cu scoruri apropiate.In acest caz, vom avea patru ani in care va conta enorm capacitatea PNL si USR de a gestiona alianta de guvernare. Atunci cand sunt 3 partide mari, este aproape clar ca nu se pot face aliante de guvernare decat intre cele 3. Chiar daca PMP, PRO Romania si UDMR vor intra in Parlament, nu vor avea destui parlamentari sa poata asigura sustinerea unui guvern.Aceasta situatie ar putea aduce PSD in rolul de arbitru. Ciolacu va putea sta "la panda" si in cazul in care vor aparea certuri intre USR si PNL le va putea exploata.Presedintele Iohannis a declarat ca vom avea un Guvern USR-PNL. Insa nimeni nu va putea spune pentru cat timp. Va depinde doar de conducerile celor doua formatiuni sa gaseasca un program in jurul caruia sa construiasca si sa tina sub control orgoliile, ambitiile membrilor. In orice alianta apar mai devreme sau mai tarziu tensiuni. Depinde doar de capacitatea liderilor aliantei sa le tina sub control.Intr-o situatie ca aceasta, cu 3 partide apropiate ca scor, este clar ca PSD va putea la un moment dat sa depuna motiune de cenzura, sa darame guvernul si sa strice o astfel de alianta, poate nu in primul an, ci dupa ce intervine erodarea partidelor de la putere.PNL si USR trebuie sa aiba grija ca PSD sa nu devina arbitru, mai ales ca in 2024 vor fi alegeri atat pentru presedinte cat si pentru alegerea viitorului Parlament.Dupa 6 decembrie s-ar putea sa asistam la o premiera, la un Parlament cu 3 poli de putere, dar nu este neaparat un lucru bun pentru o tara care va trebui salvata de criza economica ce va urma.