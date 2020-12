Cum a reusit AUR sa obtina rezultatul neasteptat la parlamentare. Sorin Ionita: "A reusit sa capitalizeze spatiul lasat gol de partidele mari"

"Uneori am avut impresia ca se baga mai putini bani si mai putina expertiza decat in Republica Moldova in chestia asta de catre partidele romanesti. Zero pe social media, zero pe microtargeting. (...) Au crezut ca merge asa, din inertie si deja imparteau ministere", a comentat Sorin Ionita de la Expert Forum, in emisiunea Desteptarea de la Europa FM Sorin Ionita mai spune ca AUR a aparut si pe fondul unor discursuri de extrema dreapta aparute in partidele de centru, care au legitimat astfel de forte noi, mai autentice:"Nu mai este extremismul ala expirat, de anii '90 al lui Vadim. Este un extremism de tip nou, sunt baieti care fac miscari de strada, care se suie pe gard, se suie pe cruci, Vadim nu avea curaj sa iasa in strada, ei fac, fac marsuri. E un extremism mai fresh, mai tineresc, de tip galerie de fotbal", a mai spus Ionita.Citeste si: