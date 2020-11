Cum confisca PSD mesajul initiativei "Fara penali in functii publice": "Pe listele PNL se afla condamnati penal"

Fara Penali in functii publice

Potrivit acestuia, PSD vine in fata maramuresenilor cu liste de candidati fara niciun fel de problema in Justitie, asa cum prevede initiativa "Fara penali in functii publice" sustinuta de milioane de romani."PSD a propus realizarea referendumului obligatoriu, legat de aceasta initiativa, pe 23 august, dar Dreapta Unita s-a opus pe motiv de pandemie. Pe listele PNL se afla condamnati penal, persoane cu dosare penale iar la USR , chiar presedintele Barna a spus ca se asteapta sa devina un penal dupa ancheta DNA. Cum l e vor explica romanilor, cei de la USR, care si-a facut tema de campanie dine, ca sustin pe liste un penal?," scrie Cosmin Butuza.Initiativa, care a fost semnata de peste un milion de romani, a fost deja adoptata pe 14 iulie de Camera Deputatilor, cu 295 de voturi "pentru" si o abtinere.Postarea lui Cosmin Butuza vine in contextul in care aceasta initiativa nu a putut fi votata miercuri in Senat. Pentru a trece si de senat, proiectul are nevoie de o majoritate calificata de doua treimi, adica de minimum 90 de voturi.Asta dupa ce Comitetul Liderilor din Senat a decis ca sedinta din plen trebuie sa fie organizata cu prezenta fizica a parlamentarilor, desi, pana acum, la sedinte s-a putut vota si prin telefon, din cauza epidemiei de COVID-19. Votarea nu a fost posibila, din lipsa de cvorum.Propunerea legislativa prevede completarea articolului 37 din Constitutie - "Dreptul de a fi ales" - cu un nou text, potrivit caruia cetatenii condamnati la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie sa nu mai poata fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de presedinte al Romaniei pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii.Camera Deputatilor a adoptat, pe 14 iulie, propunerea legislativa, iar Senatul este for decizional. Potrivit Constitutiei, pentru a deveni lege, propunerea trebuie validata printr-un referendum organizat in 30 de zile de la adoptarea in Senat.