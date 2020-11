Cum explica Raoul Trifan lipsa studiilor superioare. Politicianul deschide lista USR-PLUS Timis pentru Senat

Iata cum se prezinta acesta pe Facebook

"Nu am pretins niciodata ca as fi terminat facultatea. Acum as fi in anul doi, am intrerupt cursurile din cauza joburilor solicitante pe care le-am avut. Nimeni nu m-a intrebat de studii, ci ce competente am in IT.Nu am vrut s-o iau pe calea linistita, de ilegalitate si sa dau bani pe o diploma. Situatia din familie m-a determinat la acea data sa lucrez si sa nu continui studiile", a declarat Raoul Trifan pentru banatulmeu.ro. Ultimele studii terminate de Raoul Trifan sunt la Liceul Teoretic J. L. Calderon. Nu a facut facultatea, dar a lucrat in diferite companii de IT. Trifan are 35 de ani si este vicepresedinte USR Timis."Am 35 de ani si activez in domeniul IT, unde am lucrat pentru unele dintre cele mai mari companii de pe glob. Sunt manager de peste 10 ani, conduc echipe de specialisti si gestionez proiecte complexe pe o piata globala competitiva si exigenta.Sunt membru USR din toamna lui 2016, iar de atunci am ocupat mai multe functii de nivel local, judetean si national in partid, fiind mereu implicat in coordonarea proiectelor USR, si mai tarziu USR PLUS, si aducand experienta si cunostintele mele in serviciul cetatenilor.In Parlament ma voi concentra pe digitalizarea statului roman pentru ca eu cred ca cel mai bun antidot pentru coruptia sistemica din Romania este transparentizarea. Si ce metoda mai facila de a transparentiza institutiile anacronice de stat decat prin digitalizare.Pe langa acest proiect al meu de suflet, voi lupta pentru reformele de care Romania are nevoie ca sa devina cu adevarat un stat modern european: fara penali in functii publice, fara pensii speciale , reforma educatiei, descentralizarea fiscala, reforma CCR , alegerile in doua tururi, si altele."