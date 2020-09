Cum raspunde Ciolacu cand este intrebat de ce PSD nu face aliante la parlamentare

"Eu, in comparatie cu domnul Orban, nu imi urmez nici pasi mei, nici cei ai partidului pe anumite calcule mereu politice. Vreau sa va reamintesc decizia doamnei primar general Gabrielei Firea care a luat decizia sa candideze sub sigla PSD si atat, fara sa faca aranjamente pe sub masa sau sa incerce sa coopteze in urma unor smecherii politice anumite voturi sau sa pacaleasca oamenii", a declarat Marcel Ciolacu, intrebat miercuri la Dambovita de ce PSD merge singur la alegerile parlamentare.Ciolacu a mai precizat ca este "abordarea cea mai corecta"."PSD se prezinta singur in alegerile generale. Sunt ferm convins ca astfel toata echipa PSD, toti oamenii de valoare din toate judetele vor trage in aceeasi directie si vor fi mult, mult mai determinati sa castigam pe 6 decembrie", a conchis presedintele social-democratilor.Marcel Ciolacu a anuntat marti ca PSD nu va face aliante la parlamentare, iar in decizie a cantarit faptul ca partidul este adversar politic cu Pro Romania, ALDE si PPU-SL la alegerile locale. El a mai spus ca a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sa vina pe listele PSD, insa acesta a refuzat.In schimb, Calin Popescu Tariceanu a afirmat, intrebat despre o posibila fuziune intre ALDE si Pro Romania pentru alegerile parlamentare, ca dupa localele din 27 septembrie conducerea celor doua partide se va reuni si va vedea care va fi formula de colaborare care sa fie convenabila ambelor formatiuni politice.