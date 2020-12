Cum se va face desemnarea viitorului premier. Decizia ii apartine presedintelui Klaus Iohannis

Articolul 103

Potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), dupa numararea a peste 95% din voturi, adica a peste 5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL si USR -PLUS. Marea surpriza a alegerilor parlamentare o constituie Alianta pentru Uniunea Romanilor (AUR), o formatiune noua, care a reusit sa obtina peste 9%. ProRomania si PMP se afla sub pragul electoral 5%, necesar pentru a intra in Parlament.Propunerea PNL pentru aceasta functie este Ludovic Orban , iar USR-PLUS il sustine pe Dacian Ciolos . Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat duminica ca Alexandru Rafila este una dintre cele patru propuneri de premier ale Partidului Social Democrat, alaturi de Sorin Grindeanu Vasile Dancu si Mihai Tudoase.Constitutia prevede, la articolul 103, ca, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.(1) Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.(2) Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.(3) Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.