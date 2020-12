Cum se vor repartiza mandatele in Parlament: PSD - 157 de senatori si deputati; PNL - 134

Alianta USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat si 55 la Camera Deputatilor, iar Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) - 14 la Senat si 33 la Camera Deputatilor. UDMR a obtinut 9 mandate la Senat si 21 la Camera Deputatilor.Repartizarea mandatelor de senator pentru fiecare lista de candidati este urmatoarea:* PSD - 47 mandate (23 mandate in prima etapa de repartizare si 24 mandate in a doua etapa);* PNL - 41 mandate (17 mandate in prima etapa de repartizare si 24 mandate in a doua etapa);* USR PLUS - 25 mandate (10 mandate in prima etapa de repartizare si 15 mandate in a doua etapa);* AUR - 14 mandate (niciun mandat in prima etapa de repartizare si 14 mandate in etapa a doua);* UDMR - 9 mandate (3 mandate in prima etapa de repartizare si 6 mandate in a doua etapa);Repartizarea mandatelor de deputat pentru fiecare lista de candidati este urmatoarea:* PSD - 110 mandate (86 mandate in prima etapa de repartizare si 23 in a doua etapa);* PNL - 93 mandate (72 mandate in prima etapa de repartizare si 21 mandate in a doua etapa);* USR PLUS - 55 mandate (33 mandate in prima etapa de repartizare si 22 mandate in a doua etapa);* AUR - 33 mandate (11 mandate in prima etapa de repartizare si 22 mandate in a doua etapa)* UDMR - 21 mandate (16 mandate in prima etapa de repartizare si 5 mandate in a doua etapa)."In continuare la nivelul fiecarei circumscriptii electorale se vor atribui nominal mandatele de senator si deputat. Dupa acordarea mandatelor de deputat organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, Biroul Electoral Central va publica rezultatul final al alegerilor", a precizat purtatorul de cuvant al BEC, Mircea Preotescu.CITESTE SI: LIVETEXT Iohannis se consulta cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului. PNL si USR-PLUS insista pentru sefia Camerei Deputatilor, PSD vrea guvern de uniune nationala