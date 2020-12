Valeriu Nicolae, despre alegerile parlamentare: "Sa fi contribuit eu la faptul ca PMP si ProRomania nu sunt in Parlament e aproape la fel de fain ca victoria lui Michael Jordan din 1996"

Doar cateva voturi l-au despartit pe Valeriu Nicolae de un loc in Camera Deputatilor. El spune ca nu se lasa descurajat si va reveni in forta la alegeriile viitoare. Cu toate ca a pierdut, Nicolae spune ca nu este suparat."Bai, eu sunt fericit. Nu cred ca este clara chestia asta si am zis sa va zic. Fericirea mea functioneaza bine si cu frustrarea cu un sistem electoral care schioapata si cu faptul ca iarasi o sa avem un parlament plin de impostori si ca televiziunile s-au trezit abia acum sa ne bage in seama, caci banii mafiotilor care sponsorizeaza partidele vechi nu au miros.Sunt fericit, chiar daca se dovedeste ca nu am intrat in Parlament. In fapt, viata mea ar fi mult mai simpla fara Parlament", scrie Valeriu Nicolae pe Facebook , vineri dupa amiaza, la cateva ore dupa ce anuntase, intr-o postare, ca mai avea nevoie de 17 voturi pentru a atinge pragul necesar ca sa fie ales deputat.Valeriu Nicolae adauga ca multumirea sa vine din faptul ca a reusit sa arate ca fiecare vot conteaza si ca a contribuit la scorurile electorale scazute ale unor partide de politicieni vechi."Sa fi lucrat cu cateva zeci bune, daca nu peste o suta de voluntari intr-o campanie in care la inceput nimeni nu a crezut si sa ajungem aici este o minune de experienta. Sa putem sa demonstram ca intr-adevar fiecare vot conteaza si ca se poate sa castigi fara Voiculescu, Ghita sau Guse, cu o campanie de grassroots cinstita si cu zero donatii, e mai mult decat am sperat ca vom putea face. Sa-l faci de rasul lumii pe Gabriel Oprea si Realitatea TV castigand de peste 22 de ori mai multe voturi si sa fi contribuit la faptul ca PMP si ProRomania nu sunt in Parlament e aproape la fel de fain ca victoria lui Michael Jordan din 1996", mai scrie fostul candidat Nicolae mai anunta ca vineri implineste 50 de ani si ca, la fel ca in fiecare an, doneaza bani "pentru jurnalism cinstit".Citeste si: