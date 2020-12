Cum va arata Parlamentul Romaniei dupa redistribuirea voturilor. Calculul facut fara PMP

Nasui a mentionat ca lista poate suferi modificari, in functie de rezultatul pe care-l obtine PMP, daca trece sau nu pragul electoral de 5%. Redistribuirea poate aduce mandate in plus sau in minus anumitor partide.Potrivit calculelor, PSD ar putea ajunge la 33% la Camera Deputatilor si 35% la Senat, respectiv 110 deputati si 47 de senatori. Cu 157 de parlamentari, ar ramane cel mai mare partid prezent in viitorul legislativ. PNL ar urma sa aiba 28% la Camera Deputatilor, iar la Senat ar putea atinge 30%. Astfel, liberalii ar avea 134 de parlamentari - 93 de deputati si 41 de senatori.USR-PLUS ar reusi sa obtina procentele propuse, dar la limita de jos. 17% la Camera Deputatilor si 18% la Senat, iar astfel ar avea 80 de parlamentari - 55 de deputati si 25 de senatori.AUR ar lua 10% si ar avea 47 de alesi in ambele camere.Citeste si: Rezultate oficiale BEC ora 16.00. Senat - PSD: 30,17%, PNL:25,36%; Camera - PSD: 29,79%, PNL: 25,01%