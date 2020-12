Dacian Ciolos: "Vom face un congres si vom decide cine va conduce USR PLUS"

Principalele declaratii ale lui Dacian Ciolos:- "Noi am inteles mesajul alegatorilor si am inteles ca viitorul guvern ca trebui sa ia in calcul ingrijorarile tuturor cetatenilor."- "Avem acum o responsabilitate mare fata de guvernare."- "Am infaptuit 'revolutia bunei guvernari', pasii concreti pentru a negocia formarea coalitiei de guvernare intre USR PLUS si PNL . Sunt masurile cu care noi am mers in campanie. Am luat aici cele mai importante lucruri care vor trebui sa se regaseasca in campania de guvernare."- "Credem ca este esential sa sustinem un candidat credibil ca viitor premier, acest lucru trebuie acum negociat cu presedintele, nu la televizor."- "As vrea sa transmit un mesaj colegilor. Ne aflam in ultima faza a fuziunii, care in cateva saptamani ar trebui sa fie realizata si in justieie. Imediat dupa aceea, vom face un congres si vom decide cine va conduce USR-PLUS. Aceste lucruri erau deja planificate."- "USR PLUS este gata sa isi asume guvernare alaturi de PNL. Evident, UDMR in aceste conditii devine indispensabil."