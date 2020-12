Ciolos: "USR PLUS nu va cere niciodata posturi in administratia publica de impartit pe sinecuri". Care sunt conditiile pentru a intra la guvernare

"USR PLUS nu va cere niciodata posturi in administratia publica de impartit pe sinecuri, dar nici nu o sa accepte ca un partener de guvernare, oricare ar fi el, sa faca lucrurile astea si atunci evident ca este acolo o teama. Ganditi-va, oameni buni, ca putem incepe sa facem niste lucruri normale intr-o societate cu bun-simt. (...)Sunt lucruri pe care le-am inceput in 2016 si care trebuie continuate pentru ca romanii sa recastige increderea in stat. Va trebui in primul rand transparenta, claritate si predibilitate in deciziile care se iau. Va trebui profesionalizata administratia publica, va trebui redusa birocratia drastic prin digitalizare si informatizare, va trebui data o perspectiva clara mediului antreprenorial", a declarat Ciolos marti, la o dezbatere electorala online alaturi de candidatii Aliantei USR PLUS din regiunea Transilvaniei la alegerile parlamentare Claudiu Muresan, Oana Murariu, George Catean si Adrian Wiener.Dacian Ciolos, propunerea de premier a Aliantei USR PLUS, a dat asigurari ca nu exista intentia de a majora taxe sau impozite, ci dimpotriva, unul dintre angajamentele asumate fiind eliminarea taxelor pe valoarea salariului minim.Adrian Wiener, candidat al Aliantei USR PLUS Arad la Camera Deputatilor, s-a pronuntat pentru descentralizarea fiscala si decizionala a sistemului sanitar si cresterea progresiva a finantarii medicinei de familie, iar Oana Murariu, candidata a Aliantei USR PLUS Cluj la Camera Deputatilor, a aratat ca proiectul sau este eficientizarea sistemului judiciar in Romania, prin degrevarea instantelor de judecata.Claudiu Muresan, candidat al Aliantei USR PLUS Sibiu la Senat, a spus ca isi doreste sa vada la conducerea tarii si oameni care vin din mediul privat, in timp ce George Catean, candidat al Aliantei USR PLUS Brasov la Senat, a anuntat ca si-a asumat sa duca "vocea satului in Parlament" si sa fie cel mai tanar senator in Comisia pentru agricultura si dezvoltare rurala.