Dan Barna deschide lista Aliantei USR PLUS in judetul Sibiu. El ocupa primul loc pentru Camera Deputatilor

Candidatii USR PLUS Sbiu pentru Camera Deputatilor sunt:1. Dan Barna;2. Marius Vulcan;3. Ioan Plesciuc;4. Cristian Vilcu;5. Daniela Ilie;6. Carmen Novac.Candidatii USR PLUS pentru Senatul Romaniei sunt:1. Claudiu Muresan;2. Anca Malaiu;3. Traian Belei."Multumesc colegilor mei din filiala USR PLUS Sibiu pentru eforturile comune din acesti patru ani si pentru increderea acordata de a duce proiectul USR PLUS, Revolutia Bunei Guvernari, in Parlamentul Romaniei. Colegii mei candidati pe lista de parlamentari USR PLUS Sibiu sunt oameni onesti si competenti exact genul de persoane de care sibienii si Romania au nevoie in Parlament. Sunt oameni care vor reprezenta cu cinste si competenta Sibiul in legislativul national. Am foarte mare incredere in ei si in intelepciunea sibienilor de a ne sustine la aceasta runda de alegeri", a declarat Dan Barna, copresedintele USR PLUS si deputat de Sibiu.Marius Vulcan este avocat in Baroul Sibiu, absolvent in Stiinte Juridice, specializat in drept comercial si drept administrativ.Ioan Plesciuc are experienta in administratia publica si in proiecte europene, absolvent de master in managment si absolvent de program MBA.Cristian Vilcu este licentiat in informatica, cu un master in politici de management si marketing, profeseaza in industria software.Daniela Silvia Ilie este consilier achizitii si cercetare piata si absolventa unui master in Administratie Publica Europeana si a Facultatii de Stiinte Politice.Carmen Novac este doctor in management, absolventa in domeniul Dreptului - Relatii Internationale - Integrare Europeana (master), in prezent Specialist Resurse Umane - headhunter intr-o companie de IT.Claudiu Muresan este economist de profesie si experienta profesionala in mediul de afaceri, participand la managementul mai multor companii locale sau straine ca director economic, director general sau membru in Consiliile de Administratie. Actualmente este consultant pentru management si restructurare.Anca Malaiu este absolventa de istorie, cu experienta in invatamant si in domeniul relatii clienti, implicata in actiuni civice si umanitare.Traian Belei este antreprenor, membru al Comisiei de Evaluare a Agendei Culturale a Consiliului Judetean Sibiu si absolvent al Facultatii de Teologie "Andrei Saguna" Sibiu, administratorul propriei societati comerciale de 26 de ani.