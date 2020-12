Dan Barna, despre numire lui Nicolae Ciuca premier interimar: O varianta de siguranta dintre optiunile din actualul cabinet

"Este o varianta de siguranta dintre optiunile din actualul cabinet. Domnul Ciuca este o varianta 'safe', exact cum si la Sibiu au fost numiti medici militari pentru o perioada limitata pentru a debloca situatia de criza sanitara in care ajunsesera serviciile medicale din oras. Si numirea domnului Ciuca poate fi privita in acest context de pandemie ca o varianta de siguranta, atat cat se poate obtine in acest context", a declarat luni Dan Barna la Digi24.El a mentionat ca miercuri inceteaza starea de izolare in ceea ce-l priveste, dupa care va reveni in activitatea fizica.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia de prim-ministru al Romaniei. In conformitate cu dispozitiile art. 106 si ale art. 107 alin. (3) din Constitutie, presedintele Romaniei l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe domnul Nicolae-Ionel Ciuca pentru a indeplini atributiile prim-ministrului pana la formarea noului Guvern", a anuntat Administratia Prezidentiala.