Dan Barna: "Este posibila crearea unei majoritati decente din USR PLUS, PNL si UDMR"

"Ar fi putut sa fie mai usor pentru urmatoarea coalitie, insa, daca ne uitam pe cifre si pe rezultatele finale, vedem, intr-adevar, ca este posibila crearea unei majoritati decente din USR PLUS, PNL si UDMR, majoritate care sa poata sa duca la indeplinire aceste angajamente si ale USR PLUS, dar, de fapt, ale Romaniei prin ceea ce reprezinta ele, legate de pensiile speciale, legate de eliminarea imunitatilor si alte subiecte", a afirmat liderul aliantei, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca, in acest moment, exista un document-cadru cu care reprezentantii Aliantei USR PLUS sa intre in negocieri pentru constituirea unei coalitii de guvernare."Prioritatea si responsabilitatea noastra este legata in zilele urmatoare de constituirea acestei coalitii de guvernare care sa poata sa duca perspectiva USR PLUS in guvernare si in realitati", a transmis Barna.Potrivit acestuia, reactiile din interiorul aliantei post-alegeri ar arata dorinta permanenta de a se obtine rezultate mai bune."Legat de asteptarile si de multumirile sau nemultumirile unora dintre colegii nostri, aceasta eterna nemultumire, aceasta dorinta permanenta de mai bine si de rezultate mai bune este exact ceea ce a facut ca USR PLUS sa obtina in patru ani rezultate absolut spectaculoase", a sustinut Dan Barna.