De ce nu avem doar 300 de parlamentari, desi opt milioane de romanii au votat pentru asta. Explicatiile unui referendum ratat

Partidele au mai adus acest subiect in discutie, prin trei proiecte legislative depuse in Parlament, toate respinse. In programul de guvernare a PMP si USR pentru legislatura 2020-2024, cele doua partide promit ca vor pune in aplicare rezultatul referendumului din 2009.Referendumul a fost propus de fostul presedinte Traian Basescu , la data de 24 septembrie 2009, pe finalul primului sau mandat.Basescu motiva necesitatea referendumului cu faptul ca, in cei patru ani de mandat, nu reusise sa convinga partidele sa formeze o comisie de revizuire a Constitutiei:"Optiunea mea de a organiza un referendum provine din aceea ca, desi mi-au promis si in 2004, si in 2008, politicienii nu s-au tinut de cuvant in reformarea Constitutiei".Un alt argument al presedintelui Basescu era ca cele doua schimbari propuse prin referendum ar duce la eficientizarea Parlamentului si la reducerea cheltuielilor de functionare a aparatului de stat.Rezultatul a aratat astfel: 77,78% dintre cei prezenti la urne s-au pronuntat in favoarea Parlamentului unicameral, iar 88,84% in favoarea reducerii numarului de parlamentari. Participarea a fost de 50,95% din numarul total al alegatorilor.Ulterior, prin Hotararea nr. 37 din 26 noiembrie 2009, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a constatat ca a fost respectata procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului, confirmand rezultatele acestuia.Hotararea ar fi trebuit sa fie prezentata intr-o sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, fiind definitiva si general obligatorie. Acest lucru nu s-a intamplat.In 2009, Parlamentul era format din 471 de deputati si senatori. Dupa alegerile din 2012, desfasurate dupa un alt sistem electoral, numarul lor a crescut la 588. In prezent, in Parlament sunt 465 de parlamentari.