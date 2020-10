Deputatul Nicolae Bacalbasa, protagonistrul mai multor scandaluri de la tribuna Parlamentului, nu se mai regaseste pe lista PSD Galati

Scandalurile

Controversele

Deputatul Nicolae Bacalbasa, medic de profesie, fost presedinte al CJ Galati si protagonistul mai multor scandaluri spumoase din Parlament, nu se mai regaseste pe listele candidatilor pentru alegerile parlamentare.Dintre cei doi senatori si cinci deputati pe care PSD Galati ii are la ora actuala in Parlament, doar deputatul Margarit Mitica-Marius se mai regaseste pe un loc eligibil, respectiv pozitia a treia la Camera Deputatilor, iar deputatul Laura Georgescu se afla pe locul doi la Senat, anunta Agerpres.ro. Lista la Senat este deschisa, de Marius Humelnicu, 43 de ani, city manager al municipiului Galati si fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor in 2015-2016 si august-noiembrie 2019, urmat de Laura Georgescu, 51 de ani, deputat din iunie 2019, cand l-a inlocuit pe deputatul Viorel Stefan , plecat la Curtea Europeana de Conturi. Ea a mai fost deputat in perioada 2014 - 2016 cand a preluat mandatul lasat liber de medicul Aurel Nechita , gasit la acea vreme incompatibil de Agentia Nationala de Integritate. Intre 2014-2016 a detinut functia de inspector scolar general.Pe pozitia a treia s-a plasat Butunoi Ionel-Daniel, 45 de ani, senator in legislatura 2012-2016 si 2016-2020.Al patrulea este Cornel Hamza , 66 de ani, fost vicepresedinte CJ in perioada 2012-2016 si fost primar al comunei Ivesti intre 2016 si 2020. Pe locul cinci se gaseste Silviana Ciuperca, 52 de ani, director la Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" si consilier local, iar pe pozitia a sasea, Stefan Voinea, 35 de ani, consilier juridic la Primaria Galati, prim vicepresedinte al TSD Galati.Lista la Camera Deputatilor este deschisa de Viorica Sandu, 58 de ani, consilier judetean si director al Administratiei Pietelor Agroalimentare Galati, urmata de doctorul Aurel Nechita, 69 de ani, presedintele Colegiului Medicilor Galati, fost secretar de stat in 2004 la Ministerul Sanatatii si deputat intre anii 2004-2008 si 2012-2013 cand i-a fost intrerupt mandatul pentru incompatibilitate.Pe pozitia a treia se afla deputatul Margarit Mitica-Marius, 35 de ani, presedintele TSD Galati, fost subsecretar de stat in Ministerul Transporturilor in perioada 2014-2015, iar pe locul patru Gidei Laurentiu-Viorel, 44 de ani, primar al orasului Targu Bujor din 2012. Pe pozitia a cincea se regaseste, Georgescu Puiu-Lucian, 60 de ani, rectorul Universitatii "Dunarea de Jos", fost ministru al Cercetarii si Inovarii in 2017, iar pe locul sase, Naggar Andreea Anamaria, 34 de ani, avocat, consilier judetean.Locul sapte este ocupat de Costea Marcela Daniela, 51 de ani, economist, consilier local, iar pe opt se afla Nechifor Alexandru, 30 de ani, medic, consilier judetean.La alegerile din 2016, PSD a obtinut doua mandate de senator - Ionel-Daniel Butunoi si Nicolae Marin, care a trecut la Pro Romania, precum si cinci de deputat - Nicolae Dobrovici-Bacalbasa, Mitica-Marius Margarit, Florin Popa, Lucretia Rosca si Viorel Stefan (pana in iunie 2019, cand a fost inlocuit de Laura Georgescu).Practuic, deputatul Nicolae Bacalbasa, medic de profesie, fost presedinte al CJ Galati si protagonistul mai multor scandaluri spumoase din Parlament, nu se mai regaseste pe liste."Vreau sa spun ca data trecuta cand nu a vrut sa plece 10 minute de la microfon, mirosea violent a alcool. Acum nu l-am mirosit, nu stiu, dar dupa discursul sau pot sa spun, ca medic, cu toata responsabilitatea, ca aceasta se numeste din punct de vedere psihiatric delir, iar din punct de vedere al lumii din care provin se numeste marlanie", l-a atacat Bacalbasa pe Florin Roman, liderul deputatilor PNL , intr-o sedinta de plen, citat de Romania Tv. Intr-o alta sedinta, Bacalbasa a folosit de la tribuna Parlamentului termen nazist "untermensch", folosit de nazisti pentru "non-arieni" sau suboameni, cu trimitere la presedintele Klaus Iohannis . Deputatul minoritatii germane, Ovidiu Gant l-a apostrofat pe Bacalbasa acuzand o campanie de discreditare a etniei germane. Ulterior, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si-a cerut scuze de la presedintele Klaus Iohannis pentru iesirea colegului sau.Poate cel mai controversat gest al lui Nicolae Bacalbasa a fost atunci cand i-a spus Ralucai Turcan ca va face fractura "daca mai da cu labele", afirmatia sa fiind urmata de gesturi obscene. In semn de protest fata de declaratia acestuia, parlamentarii USR au parasit sedinta de plen."Da cu labele, vezi ca faci fractura, vezi domnisoara ca faci fractura si pe urma nu mai poti sa... votezi", a spus deputatul PSD. Gabriel Vlase i-a inchis microfonul si i-a cerut sa mearga in sala.De asemenea, CNCD l-a amendat pe Bacalbasa cu 6.000 de lei pentru discriminare, in urma afirmatiei: "No!... Sa fie clar!!! Chinezii au luat virusul de la lilieci, noi o sa-l luam de la ciorile noastre".