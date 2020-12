Deputatul USR Iulian Bulai, testat pozitiv la COVID-19, va vota cu urna mobila

"Uneori, de ziua ta primesti si 'cadouri' pe care nu ti le-ai dori. Un test pozitiv de COVID-19, de exemplu. Am stiut cu totii mereu ca exista riscuri - mai ales in campanie -, ca fiecare iesire din bula familiala vine cu astfel de riscuri. Imi pare rau ca n-am putut evita infectarea asta (cu fiecare muschi imi pare rau) si m-am testat tocmai ca sa-i pot proteja pe cei din jur. Voi fi in izolare 14 zile. O sa votez, insa: cu urna mobila, la fel ca multi alti romani", a scris Iulian Bulai, joi, pe pagina sa de Facebook El ii indeamna pe romani sa mearga duminica la urne."Si va rog pe toti ca, in loc de urare de bine, sa mergeti la vot : cu masca, distantare sociala, pixul propriu. Sau cu urna mobila. Fiindca, pentru tara, e cel mai bun medicament. Aproape singurul. (...) Aveti multa grija de voi si ai vostri. Multa sanatate tuturor!", mai scrie deputatul USR.Iulian Bulai candideaza in judetul Neamt pentru un nou mandat din partea Aliantei USR PLUS.