Dominic Fritz: "Doar o prezenta puternica a USR PLUS in viitorul guvern va pune presiune destula pe vechiul sistem"

"Sa nu fie niciun dubiu. Doar o prezenta puternica a Aliantei USR PLUS in viitorul guvern va putea pune presiune destula pe vechiul sistem sa se transforme cu adevarat intr-un stat functional. Nu ne votati pentru ca suntem perfecti - pentru ca nu suntem, cred ca v-ati dat seama si voi - votati-ne pentru ca suntem singurii care vor ca statul roman sa tinda spre performanta si nu spre mediocritate. Vom sparge monopolul partidelor vechi asupra institutiilor publice, prin competitie corecta si deschisa pentru posturi vacante. Vom digitaliza si transparentiza administratia publica, pentru ca acolo unde este lumina, nu se fura. Vom depolitiza educatia si sanatatea, pentru ca bolnavii nostri si copiii nostri au nevoie de profesionisti si nu de politruci", a precizat Fritz.El a adaugat ca partidele vechi livreaza doar "iluzia progresului, dar nu si rezultate reale" pentru a face viata oamenilor mai buna."Schimbarea nu vine peste noapte. E greu, pentru ca nu exista un buton magic pe care sa apesi, ca sute sau mii de functionari sa schimbe modul lor de lucru cu care au fost obisnuiti. E greu, pentru ca trebuie sa ducem la indeplinire contracte prost facute si proiecte prost gandite de partide care s-au complacut cu 'merge si asa'. E greu, pentru ca am intrat intr-un sistem care de 30 de ani doar mimeaza un stat functional, care e campion la plimbat hartii golite de continut, ca sa acopere propria paralizie", a precizat primarul.El a subliniat ca autoritatile locale au nevoie la randul lor de un guvern care sa sustina reforme adevarate."Daca vreti ca primarii USR PLUS - ca eu la Timisoara, ca Allen la Brasov, iar ceilalti la Bacau, la Alba Iulia, la Sectorul 1 si Sectorul 2 - sa putem sa facem treaba, dati-ne un guvern care sa ne sprijine cu reforme adevarate. Dati-ne un guvern care sa aiba o vointa clara, sa nu schimbe doar cativa jucatori, ci regulile jocului. (...) Inchei cu un indemn de mandrie banateana, pe care il stiti cu totii din istorie: 'Azi in Timisoara, maine in toata tara!'", a conchis Dominic Fritz.