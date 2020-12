Dominic Fritz: Prezenta scazuta la vot este o palma pentru intreaga clasa politica veche

"Trebuie sa privim realitatea in ochi. Faptul ca mai putin de o treime dintre romani au ales sa mearga la vot , astazi, este o palma pentru intreaga clasa politica veche. Cred ca este evident ca o mare parte a romanilor nu mai cred ca politica poate sa imbunatateasca ceva, intr-adevar, in viata lor si de aceea este foarte limpede ca viitorul guvern trebuie sa-si asume o reforma majora a statului roman, o reforma profunda care sa aiba ca scop recladirea increderii intre cetateni si intre institutiile publice. Sunt increzator ca Alianta USR PLUS va juca un rol important in aceasta noua constructie", a afirmat Dominic Fritz.Edilul a punctat faptul ca in doar patru ani USR PLUS a reusit sa dubleze numarul parlamentarilor, chiar daca inca nu se cunosc exact datele finale ale alegerilor."Ma astept ca la Timisoara sa iesim din nou ca forta castigatoare. Astfel, in trei din cele patru tururi de alegeri (prezidentiale, europarlamentare, locale si parlamentare - n.r.), Alianta USR PLUS a iesit castigatoare la Timisoara si cred ca aceasta spune ceva despre forta reformatoare care vine de aici, de la Timisoara, si pe care vrem sa o ducem peste tot in aceasta tara", a spus Dominic Fritz.CITESTE SI: EXIT POLL FINAL Alegeri parlamentare 2020. Cum s-au modificat procentele PNL si PSD conform datelor anuntate la ora 23.00