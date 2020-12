Alegeri parlamentare 2020. MAI: S-au inregistrat doua decese si opt cazuri medicale

"Din pacate, au fost inregistrate si doua decese si opt cazuri medicale, doua dintre persoane avand nevoie de ingrijiri medicale la spital", a transmis Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI, in declaratia de peresa de la ora 15.00.Unul dintre decese s-a produs in localitatea Teiu din Arges. Un barbat de 81 de ani s-a prabusit in curtea sectiei de votare. Medicii de pe ambulanta nu au mai putut sa-l salveze.Al doilea deces a avut loc in Bucuresti. Un barbat a lesinat intr-o sectie de votare din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce i s-a facut rau, iar echipajele de prim-ajutor care au ajuns acolo au fost nevoite sa constate decesul acestuia."La fata locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor, dar in pofida eforturilor medicale, a fost constatat decesul", a aratat Diana Sarca, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.Trupul neinsufletit a fost ridicat, urmand a fi dispuse masuri legale.In Bucuresti, aproximativ 3.000 de politisti, jandarmi, pompieri si alte forte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza pentru buna desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor.Citeste si: