Dragos Benea o invita pe Gabriela Firea sa deschida lista PSD Bacau pentru alegerile parlamentare

"Astazi, alaturi de colegii mei din conducerea PSD Bacau, vom avea o prima runda de discutii privitoare la cum va arata lista de candidati la alegerile parlamentare. Vom face, din nou, apel la setul de principii care ne-a consacrat: propunem bacauanilor oameni cu prestanta, care au in spate realizari concrete si care s-au luptat pentru proiectele Bacaului pana la capat.Cu alte cuvinte, va asiguram ca ce am inceput la locale, vom continua si la acest scrutin si vom veni in fata electoratului cu o echipa redutabila care in ultimii ani a dovedit ca se poate", a scris Dragos Benea miercuri pe Facebook El a adaugat ca Gabriela Firea a sprijinit PSD Bacau in campania pentru alegerile locale."As fi onorat, in calitate de presedinte al PSD Bacau, ca echipa de parlamentari ai organizatiei judetene, la apropiatele alegeri generale, sa fie deschisa de bacauanca Gabriela Firea! Doamna Firea ne-a sprijinit in campania pentru alegerile locale si am convingerea ca o parte importanta din victoria noastra, impotriva dreptei unite, i se datoreaza cu prisosinta, cu atat mai mult cu cat in judetul Bacau, caz singular intre judetele din tara, PSD a fost - cu adevarat - singur impotriva tuturor. Sprijinul ferm si prompt primit din partea Gabrielei Firea ne onoreaza ca organizatie si este o dovada in plus ca bacauanii sunt intotdeauna uniti, indiferent de distantele care ii separa", a completat Benea.Social-democratul a mai spus ca i se pare firesc ca o bacauanca sa deschida lista PSD Bacau la alegerile parlamentare."Cu atat mai firesc, mi se pare, ca lista PSD Bacau pentru alegerile parlamentare sa fie deschisa de o bacauanca ce nu a intarziat sa ne dea o mana de ajutor atunci cand aceasta i-a fost ceruta", a conchis Benea.Marcel Ciolacu a anuntat ca va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzau, iar Gabriela Firea va deschide lista la Senat a PSD. Chestionat daca Viorica Dancila se va regasi pe listele partidului la alegerile parlamentare, Ciolacu a raspuns: "tinand cont ca a fost prim-ministrul Romaniei, cred ca da, dar e decizia organizatiei de la Teleorman". El a adaugat ca au fost discutii ca pe listele PSD sa nu se afle traseisti si nici oameni cu probleme penale.