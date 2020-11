FOTO Momente comice cu Elena Basescu, in campania electorala. Fotografii cu oaia, cu magarul, cu o lebada si cand pune pliante pe excavator

Marturie stau fotografiile postate pa pagina ei de socializare. Astfel, o vedem pe tocuri in carciuma din sat, apoi isi face poza lipind un pliant cu ea pe un escavator. A discutat despre alegeri chiar si cu necuvantatoarele. O oaie, un magar, o lebada par sa fi ascultat ce viziuni politice are fostul europarlamentar.Intr-unul din satele constantene, EBA a mers sa ceara votul unor barbati aflati la o masa intr-o carciuma.O oaie a ascultat interesata programul electoral al Elenei Basescu.EBA a vrut sa se fotografieze chiar si cu un magarus.Si o lebada a avut parte de intalnirea cu fiica cea mica a fostului presedinte.A ajuns sa puna pliante si pe excavatoare.Si chiar a oferit o poza unui utilaj.A fost abordat pana si un camion.Iar o batrana a promis ca-i va da votul.Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte Traian Basescu va candida din partea PMP pentru un loc de deputat la Constanta. Ea sustine ca va promova in Parlament interesele famililor monoparentale, spunand ca, prin rolul ei de mama singura a trei copii, a capatat "o dimensiune diferita a societatii".Citeste si: